Власти США изъяли серверы и домены российской криптобиржи

Власти США совместно с правоохранительными органами Финляндии и Германии провели совместную операцию против российской криптобиржи Garantex. Ее сервера и домены арестованы, на счетах биржи заморожено $25 млн. Создателей биржи Алексея Бесчиокова и Александра Мира Серда обвинили в содействии отмыванию денег.

Международная спецоперация против Garantex

Министерство юстиции США сообщило о проведении совместной операции с властями Германии и Финляндии в отношении российской криптобиржи Garantex, обвиняемой в содействии отмыванию денег.

6 марта 2025 г. сотрудники Секретной службы США вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР) выполнили постановление о конфискации трех доменов биржи: Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Санкцию на это выдал суд Восточного округа штата Вирджиния.

Теперь при заходе на указанные домены висит информация об их конфискации правоохранительынми органами.

Одновременно власти Германии и Финляндии арестовали серверы Garantex. Правоохранительные органы США получили копии серверов Garantex, включая базы клиентов и бухгалтерского учета. На счетах Garantex было заморожено $26 млн.

Одновременно в суд Восточного округа штата Вирджинии было направлено обвинительное заключение в отношении создателей биржи - проживающего в России гражданина Литвы Алексея Бесчиокова и проживающем в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) гражданине России Александре Мира Серда (ранее носившем фамилию Нтифо-Сиаф).

В чем обвиняют Garantex

С 2019 г. через Garantex прошли денежные средства в криптовалюты в общем объеме $96 млрд. Бесчиоков является основным техническим администратором бирже и отвечает за работу ее критической инфраструктуры, включая проверку транзакций. Мира Серда является коммерческим директором площадки.

Власти США утверждают, что Ganantex заработал сотни миллионов долларов на незаконных финансовых операциях, связанных с хакерством, программами-вымогателями, терроризмом, наркотрафиком и т.д., жертвами которых, в том числе, становились граждане США. Утверждается, что Бесчиоков и Мира Серда знали о незаконном характере операция Garantex и предпринимали шаги для их сокрытия.

Как Garantex обманывал российские власти

Власти США утверждают, что российские власти запрашивали у Garantex информацию об акаунте, связанном с Мира Серда, но биржа предоставила неполную информацию, а также предоставила ложные сведения о том, что данный аккаунт не прошел верификации. В то же время, по данным властей США, администрация Garantex знала, что указанный аккаунт был связан с Мира Серда, и раскрывала российским властям информацию о других своих аккаунтах.

В апреле 2022 г. Министерство финансов США ввели санкции в отношении Garantex в связи с обвинением в участии в отмыванию денежных средств от программ-вымогателей операций в даркнете.

Несмотря на то, что о введении санкции в отношении Garantex было широко известно, Беликов и его сообщники искали способы обхода санкций с целью продолжения сотрудничества с американскими биржами.

Так, Бесчиоков и его сообщники переделывали операции Garantex таким образом, чтобы обойти американские санкции и побудить американские компании непреднамеренно совершать операции с данной площадкой. Например, Garantex ежедневно перемещали свои операционные криптовалютные кошельки, чтобы затруднить для критовалютных бирж США идентификацию и блокировку транзакций со счетами Garantex.

Также Garantex в нарушение законов США не зарегистрировался в FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями), хотя существенная часть бизнеса площадка происходила в США.

Бесчиоков и Мир Серда обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой наказание до 20 лет тюремного заключения. Также Бесчиокова обвиняют в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (также до 20 лет заключения) и в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег (до 5 лет заключения).

Позиция Garantex

Со своей стороны, администрация Garantex 6 марта сообщала о временном приостановлении своей деятельности. Причиной назывались действия американской компании Tether, эмитента стейблкойна USDT, который заблокировал на счетах Garaсtex 2,5 млрд руб.

Администрация USDT опубликовала номера заблокированных кошельков и предупредила о действиях мошенников. которые, по предлогам предложений о выводе денежных средств со счетов Garantex, пытаются получить персональные данные клиентов биржи. Позднее Garantex сообщила о выработке решения по заблокированным активам и пригласила пользователей на встречу в офис компании в Москва-Сити.