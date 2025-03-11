Минцифры окончательно освобождает россиян от «мобильного рабства»: Номер можно будет переносить между регионами страны

В России будет полностью отменено «мобильное рабство» – россияне, решившие сменить регион проживания, теперь смогут поменять и домашний регион своей SIM-карты, чтобы не платить за пока еще не до конца отмененный роуминг внутри страны. Тесты нововведения пройдены, внедрение ожидается в 2026 г. Однако при переезде из региона с невысокими ценами на связь старый выгодный тариф сохранить не удастся.

Свобода передвижения

Минцфры России сообщило CNews, что россиянам в очень скором будущем будет предоставлена возможность переносить свой номер телефона между регионами. Это означает, что при переезде, например, из Омской области в Ленинградскую владелец номера сможет сменить домашний регион подключения своего прежнего номера. Это избавит его от платы за роуминг внутри страны (межрегиональный), который к моменту выхода материала был отменен лишь частично.

Как сообщили CNews представители Минцифры, специалисты министерства провели пилотное тестирование, «которое подтвердило техническую возможность такого переноса». По планам ведомства, окончательная отмена «мобильного рабства» должна случиться в 2026 г., пока без более точной даты. Напомним, до декабря 2013 г. россияне не могли переносить свой номер из сети одного оператора в сеть другого – если их не устраивали тарифы или качество связи, им приходилось менять номер.

Теперь это больше не является необходимостью, однако пока что перенести номер можно лишь в сетях операторов только одного региона – например, если номер зарегистрирован сети МТС Волгоградской области, то перенести его можно будет только с сохранением привязки к Волгоградской области. А если житель Волгограда уедет жить, к примеру, в Новосибирск, ему придется переплачивать за звонки на местные городские и сотовые номера, потому что звонить со своего волгоградского номера он будет фактически из Волгоградской области в Новосибирскую. Именно от этого Минцифры и планирует избавить россиян.

Потенциальные подводные камни

Редакция CNews ознакомилась с текстом документа в версии, актуальной на 11 марта 2025 г. Согласно нему, чтобы поменять домашний регион своего мобильного номера, россиянам потребуется обратиться с соответствующим заявлением к своему оператору связи. При этом в документе сказано, что подать это заявление можно будет и через интернет – с использованием сайта оператора базы данных перенесенных номеров. Иначе говоря, абонент сможет подать заявление в регионе, в котором он находится – ему не потребуется ехать в регион, где зарегистрирована SIM-карта.

Фото: © Rawpixel / Фотобанк Фотодженика Номер при смене региона сохранится, а вот тариф придется подбирать заново

Также подготовленное Минцифры постановление наделяет операторов связи правом «в одностороннем порядке перевести абонента на тарифный план, применяемый для оказания услуг связи в регионе фактического местонахождения абонента в случае, если абонент в течение 60 календарных дней находится на территории субъекта России, отличного от субъекта России, к ресурсу нумерации которого относится абонентский номер, предоставленный абоненту по договору об оказании услуг связи, в случае, если такой договор заключен при перенесении абонентского номера». Другими словами, если на номере подключен очень редкий, архивный и крайне дешевый тариф, которого нет в другом регионе, то пользователь с очень высокой долей вероятности лишится его и будет вынужден платить за связь больше, если тарифы на связь в регионе его нахождения выше.

Начальная стадия рассмотрения

К моменту публикации материала идея о полной отмене «мобильного рабства» существовала в виде проекта постановления Правительства России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru).

Сам проект постановления представляет собой множественные поправки к правилам оказания услуг телефонной связи, описанным в постановлении Правительства России от 30 декабря 2024 г. № 1994 «Об утверждении Правил оказания услуг телефонной связи и перечня организаций, имеющих право осуществлять подтверждение сведений об абоненте - физическом лице».

К моменту выхода материала документ находился на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 31 марта 2025 г. В случае успеха постановление вступит в силу 1 сентября 2025 г. и будет действовать до 31 декабря 2030 г.

Логичное обоснование

К проекту постановления приложена пояснительная записка, в которой указано, что за один только 2023 г. объем внутренней миграции в России достиг 3,5 млн человек (официальная статистика Росстата). Фактически, внутренняя миграция в России за последние пять лет находится на уровне от 2,5 до 4 млн человек в год, указано в пояснительной записке. Это приблизительно 2-3% всего населения страны.

«Учитывая показатели внутренней миграции населения в России, а также заинтересованность абонентов в межрегиональном переносе номера по результатам опросов из открытых источников, Минцифры России принято решение о проведении на площадке оператора БДПН (базы данных перенесенных номеров – прим. CNews) пилотного проекта по тестированию межрегионального переноса номера при участии операторов связи, – говорится в пояснительной записке Минцифры. – Полученные результаты подтвердили возможность технической реализации межрегионального переноса номера (в том числе корректность маршрутизации голосовых вызовов и передачи сообщений, проведения «мобильных платежей», тарификации и межоператорских расчетов за пропуск трафика, возможность реализации оперативно-разыскных мероприятий)».

Всех посчитают

В документе подчеркивается, что при подаче заявления на смену домашнего региона номер за абонентом будет сохранен. Отдельно в нем сказано, что одно из положений правил оказания услуг связи необходимо дополнить словами «в том числе через официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров». Пока нет информации, будет ли создана отдельная база с номерами, перенесенными из одного региона в другой, или же их внесут в ныне существующую базу номеров, перенесенных в пределах домашнего региона.

Здесь же упоминается и «оператор» этой базы данных. Поначалу оператором являлось государственное предприятие Централизованный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), однако в 2022 г. оно было объединено с госпредприятием Научно-исследовательский институт Радио (НИИР).

В 2025 г. НИИР путем преобразования превратился в научно-исследовательский центр (НИЦ) «Телеком».

Механика почти отработана

За неполные 12 лет, что у россиян есть возможность переноса номера от одного оператора к другому (в пределах домашнего региона) механизмы этого процесса давно отработаны и оптимизированы. Сейчас абоненту достаточно подать оператору, к которому он хочет уйти, заявление о переносе номера в его сеть, после чего сам оператор связи подает запрос оператору базы данных перенесенных номеров.

Этот оператор обращается к оператору связи, в сети которого в настоящее время зарегистрирован номер, и запрашивает информацию о корректности паспортных данных и отсутствии на счету задолженности. При положительном ответе дается «зеленый свет» процессу переноса номера, который составляет 8 дней для физлиц и 29 дней для юрлиц. Как только номер окажется в сети другого оператора, в течение получаса могут быть недоступны исходящие сообщения из звонки, а входящие звонки и сообщения могут не работать в течение шести часов.

К моменту выхода материала не было известно, в как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой, и какие условия, помимо подачи заявления, должен будет выполнить абонент.