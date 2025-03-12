Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта
CNews приглашает принять участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2025» 27 марта 2025 г.
Регистрация по ссылке.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок RPA
- Как изменился российский рынок RPA?
- Какие проблемы существуют на рынке RPA?
- Роботизация в крупных компаниях.
- Роботизация для среднего и малого бизнеса.
- Роботизация в государственном секторе.
- Когда стоит заменить человека роботом?
- Всегда ли робот безопасен?
Востребованные решения
- Какие процессы пора роботизировать?
- Российские RPA-платформы.
- Популярные облачные сервисы для роботизации.
- Возможности low- и no-code при роботизации.
- Можно ли купить робота на маркетплейсе?
- Особенности роботизации Legacy-систем.
Практика роботизации
- Как расставить приоритеты при роботизации?
- Как выбрать RPA-платформу?
- В чем преимущества собственной разработки?
- Как научить пользователей создавать роботов?
- Миграция на российские решения — делимся опытом.
- Окупаются ли RPA-проекты?
Среди докладчиков:
Павел Ульихин, руководитель практики автоматизированной роботизации - бизнес-процессов, «ОМК»;
Елизавета Поваляева, начальник Центра RPA, Газпромбанк;
Семен Кузнецов, руководитель группы автоматизации и роботизации бизнес-процессов, ГК «Продо»;
Артем Хван, руководитель Центра аналитики процессов, Россельхозбанк;
Никита Казьмин, руководитель Центра компетенций Process Mining RPA, «РСХБ-Интех»;
Андрей Морозкин, директор по операционной эффективности, «Финам»;
Антон Бобровников, главный ИТ-архитектор, «Русагро Тех»;
Павел Борченко, управляющий директор Robin, Sl Soft;
Иван Дашкевич, ведущий эксперт ЦК AI «Финам»;
Олег Тихомиров, лидер стрима RPA, «ВТБ»;
Павел Сергеев, исполнительный директор Robin, компания SL Soft
Денис Афонасенко, руководитель ИТ-проектов, «Бирс-Строй»;
Денис Астафьев, старший разработчик, X5 Tech;
Юрий Алексеев, генеральный директор Deploy;
Вячеслав Подгорнов, начальник управления развития инструментов эффективности бизнес-процессов Группы «Московская Биржа;
Александр Симонов, руководитель дирекции роботизации, Банк «Уралсиб»;
Евгений Шульман, ведущий эксперт по роботизации, Банк «Уралсиб»;
Дмитрий Зобов, директор по работе с корпоративными клиентами, Puzzle RPA;
Илья Кочетов, директор по технологическому развитию платформы, Primo RPA;
Олег Парфилов, директор по персоналу, «Магнитогорский Металлургический Комбинат»;
Михаил Верисов, директор, ЦТР «Некст»;
Татьяна Левина, администратор портфеля проектов, координатор центра компетенций RPA, «Газпромтранс».