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«Базальт СПО» приглашает на ежегодную партнерскую конференцию

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на 3-ю ежегодную конференцию «Перезагрузка партнерских возможностей». Мероприятие состоится 2 апреля в отеле Soluxe Hotel Moscow.

В программе конференции

В рамках мероприятия топ-менеджеры «Базальт СПО» расскажут об изменениях в партнёрской программе и ключевых преимуществах обновленной линейки продуктов на базе 11-й платформы, поделятся планами развития партнерского маркетинга и успехами образовательного проекта «Альт Академия».

Стратегическая сессия «Актуальные вопросы нормативного регулирования сферы ИТ» соберет ведущих экспертов ИТ-индустрии, таких как Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт», Александр Павлов, генеральный директор РФРИТ, Николай Комлев, исполнительный директор АПКИТ, Максим Григорьев, генеральный директор «Ассоциации ФинТех» и других.

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© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика
«Базальт СПО» приглашает на ежегодную партнерскую конференцию

Также в программе конференции специальные сессии для технологических и коммерческих партнеров, авторизованных учебных центров и участников проекта «Альт Академия». Представители компаний смогут обменяться опытом и ознакомиться с лучшими кейсами внедрений и импортозамещения.

Завершит деловую часть мероприятия награждение партнеров по итогам работы в 2024 году.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.

Рекламаerid:2W5zFHNLpPaРекламодатель: ООО "Базальт СПО"ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837Сайт: https://www.basealt.ru/

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