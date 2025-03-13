«Базальт СПО» приглашает на ежегодную партнерскую конференцию

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на 3-ю ежегодную конференцию «Перезагрузка партнерских возможностей». Мероприятие состоится 2 апреля в отеле Soluxe Hotel Moscow.



В программе конференции

В рамках мероприятия топ-менеджеры «Базальт СПО» расскажут об изменениях в партнёрской программе и ключевых преимуществах обновленной линейки продуктов на базе 11-й платформы, поделятся планами развития партнерского маркетинга и успехами образовательного проекта «Альт Академия».

Стратегическая сессия «Актуальные вопросы нормативного регулирования сферы ИТ» соберет ведущих экспертов ИТ-индустрии, таких как Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт», Александр Павлов, генеральный директор РФРИТ, Николай Комлев, исполнительный директор АПКИТ, Максим Григорьев, генеральный директор «Ассоциации ФинТех» и других.

Также в программе конференции специальные сессии для технологических и коммерческих партнеров, авторизованных учебных центров и участников проекта «Альт Академия». Представители компаний смогут обменяться опытом и ознакомиться с лучшими кейсами внедрений и импортозамещения.

Завершит деловую часть мероприятия награждение партнеров по итогам работы в 2024 году.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.