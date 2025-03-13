Прокуратура требует приговорить бывшего ИТ-директора Росреестра к долгому сроку и многомиллионному штрафу

Прокуратура требует приговорить бывшего руководителя ИТ-управления Росреестра Александра Бибикова за мошенничество с госзаказами при разработке информсистемы ЕГРН к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 11 млн руб. У его адвокатов есть альтернативное представленному в материалах дела экспертное заключение, на основании которого они настаивают на невиновности и снятии обвинений.



Требование прокуратуры

Прокуратура потребовала приговорить бывшего главу ИТ-управления Росреестра Александра Бибикова к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 11 млн руб. по статье ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы) за хищение 410 млн руб. в 2017 г., пишет «Коммерсант».

Бибиков и другие фигуранты дела — совладельцы и руководители компаний «Юнидата» и «Таскдата Рус» Антон Евгеньев и Сергей Кузнецов — были задержаны в мае 2021 г., провели под стражей по одному году и два месяца, а сейчас находятся под домашним арестом. В качестве обеспечительной меры следствие наложило арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на сумму 146 млн руб.

Кроме того, прокурор просил удовлетворить заявленный Росреестром иск к подсудимым о возмещении суммы ущерба (410 млн руб).

pressfoto на Freepik За цифровизацию Росреестра бывшему главе его ИТ-управления вменяют мошенничество с ущербом на 410 млн руб.

Подсудимых обвиняют в создании мошеннической схемы для хищения средств при разработке Федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр недвижимости» (ФГИС ЕГРН), внедрение которой курировал Бибиков, отвечавший за цифровизацию Росреестра.

ЕГРН представляет собой источник информации об объектах недвижимости на территории России. Государственная регистрация в ЕГРН является единственным доказательством существования зарегистрированного права на недвижимость.

Два госконтракта

Следствие утверждает, что Бибиков, Евгеньев и Кузнецов «организовали и реализовали многоэтапную и сложную схему хищения» с привлечением разработчика программного обеспечения «АМТ-груп», «руководители которой не были осведомлены об истинных намерениях указанных выше лиц».

«АМТ-груп» выиграла тендер на выполнение работ в рамках двух госконтрактов: на создание подсистемы сопровождения кадастровой оценки (ПСКО) Федеральной государственной информационной системы ЕГРН и на разработку подсистемы обеспечения качества данных (ПОКД).

Разработку ПСКО «АМТ-груп» передала компании «Таскдата рус», занимающейся внедрением систем управления данными и разработкой ПО, как субподрядчику. Ей же была поручена подготовка всей необходимой документации, включая конструкторскую, для отчетности об исполнении госконтракта. «Таскдата рус» работу не выполнила, но при участии Бибикова были подписаны фиктивные акты сдачи-приемки.

Версия адвокатов

Фигуранты вину не признали. Их адвокаты настаивали на оправдании. Защита считает, что говорить о мошенничестве нельзя, так как факт выполнения работ по госконтрактам на создание ПСКО и ПОКД не оспаривается, а выводы о нарушении сроков и объеме выполненных работ построены на неверных заключениях компьютерно-технической экспертизы, которую проводил негосударственный эксперт Алексей Бабанин.

Бабанин якобы существенно нарушил методики экспертиз подобного рода. В частности, не сумел собрать ПО из исходных кодов, в связи с чем у него не было возможности проверить функционал программного обеспечения.

Адвокаты представили в суде альтернативное заключение государственного Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России, согласно которому результаты выполненных работ по созданию подсистем соответствовали требованиям госконтракта и технического задания, а сами системы являются работоспособными.