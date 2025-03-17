ИИ-разработчик заработал более 2 млрд на распознавании российских паспортов

Системы распознавания паспорта принесли ИИ-разработчику Smart Engines более 2 млрд руб. за 10 лет. Решением компании пользуются крупные российские банки, а также большая тройка сотовых операторов.

2 млрд за 10 лет

Как стало известно CNews, российский ИИ-разработчик Smart Engines заработал 2,1 млрд руб. на своей технологии распознавания страниц паспорта за 10 лет существования решения. Об этом CNews рассказали представители компании.

Решением пользуются крупнейшие банки страны Альфа-Банк, ВТБ, «Газпромбанк», МКБ, «Райффайзенбанк», «Совкомбанк», «Т-Банк», «Промсвязьбанк», большая тройка сотовых операторов: «Билайн», «Мегафон», МТС, а также аэропорт «Шереметьево», РЖД, ФНС и пр.

Сейчас решение компании распознает и проверяет на подлинность документы более 220 стран и юрисдикций мира. Скорость ввода данных из паспорта на мобильном устройстве составляет 0,15 секунды, на сервере на одном процессоре можно распознать 55 изображений в секунду.

Smart Engines Российская компания заработала 2 млрд на своей системе распознавания документов

Основной доход Smart Engines обеспечивают коммерческие поставки, на госконтракты приходится менее 1% от всей выручки, отметили в компании.

О технологии

В 2015 г. ученые Smart Engines первыми в мире реализовали возможность распознавания страниц основного разворота паспорта РФ в видеопотоке на мобильном телефоне. Решение базировалось на нейросетях, которые работали на смартфонах и планшетах того времени: например, выпущенном в 2013 г. iPhone 4S и в 2012 г. Samsung Galaxy S3. Решение позволило реализовать процесс удостоверения личности в дистанционных каналах обслуживания.

«Наше решение впервые позволило автоматически вводить данные паспорта, наведя на документ камеру смартфона, — отметил гендиректор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. — Сейчас мы двигаемся дальше — не только распознаем все страницы паспорта, в том числе рукописные данные, но и проверяем подлинность, делаем сверку фото из паспорта с селфи без использования биометрии».

Сейчас в технологии интегрирована авторская разработка — 4,6-битные сети. Они не требуют для исполнения GPU и эффективно используют особенности центральных процессоров мобильных устройств.

О разработчике

Smart Engines — российская компания-разработчик искусственного интеллекта. Основана в 2016 г. учеными в сфере распознавания символов, изображений и обработки документов. Технологиями распознавания Smart Engines пользуются 70% жителей России и больше 275 млн человек по всему миру.

По итогам 2024 г. компания заработала 830 млн руб., что на 80% выше, чем по итогам 2023 г.