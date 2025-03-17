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Квартиры и автомобили арестованы по делу о поставках ПО в Росприроднадзор

Суд арестовал имущество родственников экс-директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия по делу о мошеннничестве на 370 млн руб. при поставке ПО для учета отходов в Росприроднадзор.

Решение суда

Суд арестовал квартиры и автомобили, принадлежащие родным и близким экс-директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова, обвиняемого по делу о хищении у Росприроднадзора денег, выделенных на разработку ПО, пишут РИА «Новости».

Росприроднадзор через суд требует возмещения 370 млн руб. нанесенного ущерба. В махинациях по этому делу, возбужденному в 2020 г., кроме Новикова обвиняются его бывший заместитель Андрей Кудрявцев, экс-заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Долматов, глава компании-подрядчика ООО «Адиком системс» Игорь Теперин. Новиков был арестован в мае 2024 г.

Арестованное имущество

Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось агентство, квартира сестры Новикова в 81,9 кв. м. находится в ЖК премиум-класса в стиле «сталинских высоток» «Суббота» в Москве. По данным «Циан», например, квартира в этом комплексе площадью в 75 кв. м без отделки выставлена за 83,4 млн руб.

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Арестованы три иномарки, земельный участок, два дома и три квартиры родственников чиновника, обвиняемого в участии в хищении 370 млн бюджетных рублей

Арестована также квартира супруги Новикова в ЖК бизнес-класса «Командор» в Сочи, площадью 61,5 кв. м. Как писали РИА «Новости» в марте 2025 г., многоэтажка с открытой придомовой территорией, окружена лесом и современной инфраструктурой, находится в Хостинском районе курорта близ реки Мацеста. По данным «Циан», сейчас такие квартиры продаются за 6,8-19,4 млн рублей. Квартиры в Москве, в ЖК бизнес-класса Silver, где находится жилплощадь возлюбленной Новикова, продаются за 10,5 - 46,9 млн руб.

Из имущества, оформленного на сына Новикова, под арест попали три автомобиля (Porsche Macan, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser) и земельный участок с двумя частными домами в Ярославской области.

Дело об автоматизации учета отходов

Целью обвиняемых, по версии следствия, было хищения бюджетных средств при создании ПТО УОНВОС аппаратно-программного комплекса «Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров», договор на разработку которого был заключен в 2016 г.

Долматов якобы подготовил необходимую документацию, обосновывающую завышенные расходов на создание ПО и обеспечил победу в конкурсе необходимых ему лиц. Теперин с Новиковым и Кудрявцев создали видимость работы и предоставили не соответствующие сведения о их выполнении. Затем Новиков и Кудрявцев приняли на самом деле не выполненные работы и обеспечили их оплату на расчетный счет подрядчика, говорится в материалах дела.

Теперина и Долматова обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кудрявцеву вменяется получение взятки в около 1,5 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Новикову — злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

В феврале 2025 г. агентств сообщало, что Кудрявцев и Теперин получили по 3,5 года колонии.

ООО «Адиком Системс», которым руководил Теперин, зарегистрировано в Москве, на улице Сущевской. Основное направление деятельности — разработка программного-технологических комплексов, автоматизированных информационных систем. Компания состоит в Реестре аккредитованных ИТ-компаний, ее госзаказчиками являлись ФГУНПП «Росгеолфонд», Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство водных ресурсов.

Анна Любавина

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