В «Роскосмосе» рекордно маленький заказ спутников. Показатели рухнули на уровень начала 2000-х годов

Разработчик и производитель космических аппаратов АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») получил заказ на создание пяти геостационарных спутников в 2024 г. В последний раз сопоставимые заказы разработчик получал в начале 2000 годов.

Падения продаж

Руководство российского производителя спутников фирмы АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») пожаловалось на рекордно скромный заказ, об этом пишет «Ведомости».

По словам заместителя генерального директора по развитию и инновациям АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» Юрия Вилкова, в 2024 г. представляемая им компания получила заказ на создание всего пяти геостационарных спутников. По его словам, последний раз аналогичный рекордно малый заказ был получен в начале 2000 г. Руководитель добавил, что с геостационарной орбиты никто никогда не уйдет, а запуск низкоорбитальных спутниковых группировок становится объективной реальностью.

Aiartgenerator В «Роскосмосе» рекордно маленький заказ спутников, показатели достигли уровня начала 2000 г.

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» – одно из ведущих предприятий российской космической отрасли. За 60 лет специалистами компании создано более 1,2 тыс. космических аппаратов, введено в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. Направления деятельности у компании в 2025 г. широкие. Создание космических аппаратов, систем и комплексов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. Создание наземных комплексов управления космическими аппаратами. Управление космическими аппаратами и многоспутниковыми группировками. Обучение представителей заказчика управлению космическими аппаратами, техническая поддержка в течение всего срока функционирования спутников. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания космической техники.

В мире насчитывается 5,5 тыс. космических аппаратов, из которых 4 тыс. — негосударственные на 2023 г. Причина такого большого количества коммерческих спутников заключается в законодательно закрепленных возможностях частному капиталу войти в этот сектор.

Проблемы с финансированием

Как писал ранее CNews, корпорация «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников, предусмотренных в «Стратегии развития отрасли связи до 2035 г.», из-за отсутствия финансирования.

Производством занимается входящая в «Роскосмос» компания «Информационные спутниковые системы им. Решетнева». По словам директора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Сергея Прохорова, такие спутники обеспечивают работу каналов связи между Россией и дружественными странами.

Обслуживанием спутниковых группировок на геостационарной орбите (ГСО) в России занимаются государственная «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы» (ГКС). На 2024 г. у ГПКС 12 аппаратов серии «Экспресс», а у ГКС — пять аппаратов серии «Ямал». Из шести аппаратов, которые должны быть заказаны в госкорпорации, заказаны только два: один со стороны «Газпром космические системы», второй – со стороны ГПКС (ФГУП «Космическая связь»).

Необходимо для национального проекта

Финансирование спутниковых проектов было прописано в презентации национального проекта «Экономика данных», представленной министром цифрового развития Максутом Шадаевым на стратегической сессии в правительстве 21 ноября 2023 г.

Стратегия предполагает поэтапное обновление спутниковой группировки на геостационарной орбите Земли путем своевременного создания и вывода на орбиту космических аппаратов отечественной разработки нового поколения, в том числе с цифровой полезной нагрузкой. Также запланировано создание отечественной многоспутниковой высокоскоростной низколатентной негеостационарной спутниковой системы (НГСО). Государство должно будет предоставить долгосрочное льготное финансирование для разработки системы, обеспечить финансовую поддержку запуска космических аппаратов на орбиту.

Средства на создание спутниковой группировки на ГСО будут выделены в полном объеме, пообещал изданию CNews представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

Число эксплуатируемых спутников

В ходе выступления в Госдуме в 2024 г. генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов озвучил актуальные данные о количестве эксплуатируемых спутников России, Китая и США. Согласно представленной информации, орбитальная группировка России насчитывает 220 космических аппаратов различного назначения, что составляет 2,5% от общемирового количества.

Глава «Роскосмоса» привел сравнительную статистику по США и Китаю. По его словам, Соединенные Штаты лидируют с более чем 3 тыс. действующих спутников на орбите. Китайская Народная Республика (КНР) занимает второе место, располагая группировкой из более 500 космических аппаратов.

Юрий Борисов подчеркнул необходимость значительного увеличения российской орбитальной группировки в ближайшие годы. Руководство «Роскосмоса» поставило амбициозную цель – довести количество отечественных спутников до 2,6 тыс. единиц к 2026 г. Реализация этого плана позволит на 100% удовлетворить потребности России в области дистанционного зондирования Земли и на 95% в сфере спутниковой связи.

По словам главы госкорпорации, для достижения поставленных задач «Роскосмос» намерен активно привлекать частные инвестиции в космическую отрасль. Потенциальными инвесторами могут выступить крупные государственные компании, такие как «Ростех», «Газпром нефть», «Роснефть», а также ведущие телекоммуникационные операторы.

Руководитель Лаборатории исследований бюджетной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Илья Соколов отметил, что бизнес готов вкладываться, но нужны более четкие правовые условия для частно-государственного партнерства в космосе.