Китай запрещает экспорт технологий получения сверхчистого металла, без которого нельзя выпускать чипы

КНР усложняет экспорт технологий получения галлия



Власти Китая намерены ужесточить торговые ограничения, касающиеся технологий, которые используются в производстве материалов для изготовления полупроводников и тяговых аккумуляторов.

По сообщению Nikkei Asia, новый перечень мер, целью которых является сохранение конкурентного преимущества перед США в ходе продолжающейся торговой войны, включает введение запрета на свободный экспорт технологии получения галлия. Это ценный металл, который широко применяется в промышленности, в частности, для выпуска транзисторов, интегральных микросхем, светодиодов, электродов (катодов) литий-ионных аккумуляторов.

После вступления нормы в силу подобные торговые сделки потребуют официального одобрения со стороны властей КНР. Непосредственно выдача разрешений будет находиться в зоне ответственности Министерства коммерции.

На долю Китая сегодня приходится около 90% от глобального объема поставок материалов для изготовления электродов и полупроводников, в том числе галлия. Поднебесная также лидирует в области технологий получения этого металла. Экспортные ограничения нацелены на зарубежных игроков, занимающихся совершенствованием соответствующего процесса за счет технологий, способствующих получению материалов более высокого качества.

Опасаясь утечек

Китайская промышленность освоила получение высокочистого галлия, являющегося побочным продуктом производства алюминия. Как отмечает Nikkei Asia, новый метод доказал свою высокую эффективность, но его применение на практике обходится значительно дороже «традиционных». Тем не менее данная технология вызывает большой интерес у заокеанских конкурентов.

Введением ограничений власти КНР рассчитывают предотвратить утечку технологий за границу. Причем опасность утечки, по мнению правительства, создают китайские же представители отрасли, затеявшие глобальную экспансию с запуском новых высокотехнологичных предприятий за рубежом.

Производитель катодных материалов Changzhou Liyuan New Energy Technology открыл площадку в Индонезии в апреле 2024 г. Тогда же Hunan Yuneng New Energy Battery Material объявила о намерении запустить предприятие в Испании. Hubei Wanrun New Energy Technology в настоящее время ведет строительство производственной площадки в США, которая, как ожидается, заработает в полную силу в 2028 г.

По информации Института промышленности Гаогун, среди условий работы предприятий такого рода на территории некоторых западных стран иногда встречается необходимость раскрытия сведений о ключевых технологиях, используемых компанией. К примеру, китайские госкомпания Aluminum Corporation of China и частная Cayman Aluminum (Sanmenxia) в прошлом якобы сталкивались с требованиями такого рода – у металлургов просили «поделиться» технологией получения качественного галлия.

Эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследования (CSIS) считают, что США грозит технологическое отставание от Китая в оборонной и экономической сферах, если Поднебесной удастся сохранить доминирующее положение в индустрии производства галлия.

Экспортные ограничения выходят на новый уровень

Ранее власти КНР преимущественно вводили ограничения на вывоз сырья и оборудования, а экспорт технологий принятые ими меры практически не затрагивали.

Так, в начале февраля 2025 г. Китай ужесточил контроль за экспортом вольфрама и прочих материалов. С декабря 2024 г. действует полный запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы.

В июле 2023 г. в ответ на санкции США против технологического сектора Китая последний ограничил вывоз из страны галлия и германия – экспортерам этих металлов пришлось добиваться специального разрешения у Министерства коммерции. Спустя всего две недели после этого мировые цены на галлий выросли на 50%.

В октябре 2024 г. Китай национализировал все запасы редкоземельных металлов и установил строжайший контроль над всеми звеньями цепи поставок соответствующих материалов, в том числе надзор за процессами добычи, переработки, распределения и экспорта.