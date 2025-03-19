Руководство Siemens проведет самое большое количество увольнений за 10 лет, сократят тысячи людей

Руководство немецкого промышленного концерна Siemens намерено сократить около 6 тыс. сотрудников по всему миру. При этом основной удар по сокращениям придется на подразделение, занимающееся разработкой решений для автоматизации производственных процессов.

Сокращение штата

Руководство Siemens планирует сократить глобальный штат примерно на 6 тыс. человек, главным образом сокращение затронет подразделение, занимающееся решениями для автоматизации производства. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

Планы касаются подразделений в области автоматизации Digital Industries и зарядки электромобилей в Smart Infrastructure. Руководство компании уточнило, что корректирует свои производственные мощности с марта 2025 г. в соответствии с рыночными условиями.

По данным Siemens, с 2023 г. снижение спроса, прежде всего на ключевых рынках Китая и Германии, в сочетании с увеличившимся конкурентным давлением значительно сократило объемы заказов и выручку в секторе промышленной автоматизации.

Siemens Руководство Siemens проведет самое большое количество увольнений за 10 лет, сократят почти 6 тыс. сотрудников

Сотрудники Siemens реализует крупные проекты в энергетике, железнодорожном транспорте и здравоохранении. На ИТ-рынке концерн представлен деятельностью некоторых дочерних компаний, включая Siemens PLM Software — крупного мирового поставщика программных решений для управления жизненным циклом изделий (PLM) и производством.

Руководство Siemens собирается уволить около 5,6 тыс. из 68 тыс. сотрудников подразделения, занимающегося решениями для автоматизации производства, из них 2,6 тыс. работников — в Германии. Еще 450 рабочих мест (250 в Германии) или треть штата сократят в подразделении по зарядке электромобилей. По планам руководства компании это подразделение уже в 2025 г. выделят в отдельную структуру. При этом увольнения, связанные с эксплуатацией, в Германии исключены, заверили в компании.

Это самое большое количество увольнений, объявленных Siemens с 2017 г., пишет Reuters. Компания, штат которой насчитывает 312 тыс. сотрудников во всем мире, впервые сообщила о сокращении рабочих мест в ноябре 2024 г., а в последнем квартале прибыль Siemens в цифровых отраслях упала на треть.

Audi прибегает к сокращению в Германии

Компания Audi, входящая в состав Volkswagen и выпускающая автомобили премиум-класса, планирует сократить до 7,5 тыс. рабочих мест в Германии к 2029 г., об этом руководство компании заявило 17 марта 2025 г.

«Audi должна стать быстрее, маневреннее и эффективнее. Очевидно, что это будет невозможно без кадровых изменений», — цитирует Bloomberg генерального директора Audi Гернота Делльнера (Gernot Dellner).

Сокращения, которые соответствуют примерно 14% немецкой рабочей силы бренда, не затронут рабочих заводов бренда. Ожидается, что это позволит автопроизводителю ежегодно экономить 1 млрд евро в среднесрочной перспективе.

В 2024 г. продажи Audi упали на 12% из-за затруднений на рынках, в частности в Германии, Китае и Северной Америке.

Volkswagen закрывает заводы

Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует закрыть минимум три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест. Об этом сообщила в октябре 2024 г. глава производственного совета концерна Даниэла Кавалло (Daniela Cavallo) на информационном мероприятии для работников в Вольфсбурге.

«Правление хочет закрыть как минимум три завода Volkswagen в Германии», — отметила Кавалло. Она добавила, что все остальные предприятия также будут сокращены. Концерн проинформировал работников об этих планах.

Со слов Кавалло, исполнительный совет также планирует принудительные сокращения, и профсоюз считает, что под угрозой десятки тысяч рабочих мест. Целые отделы будут закрыты или перенесены за границу.

В Volkswagen в Германии работает около 120 тыс. человек, около половины из которых — в Вольфсбурге. Концерн имеет всего десять заводов в Германии, шесть из которых расположены в Нижней Саксонии, три — в Саксонии и один — в Гессене.

В сентябре 2024 г. Volkswagen отменил также схему гарантирования занятости, действовавшую более 30 лет. Сокращения могут начаться с середины 2025 г.

Siemens потеряла 600 млн евро на продаже бизнеса в России

В Siemens оценили свои убытки от продажи активов в России и прекращения деятельности на российском рынке в 600 млн евро. Об этом немецкий концерн сообщил в своей отчетности за 2022 финансовый год.

Из финансового документа следует, что убытки корпорации принесло подразделение Mobility, объединяющее предприятия Siemens в области железнодорожных перевозок. В России компания в сотрудничестве с Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» создала сеть депо для обслуживания и ремонта поездов «Сапсан» и «Ласточка», а ее дочерние предприятия производили преобразователи частоты и тяговые электродвигатели. Siemens Mobility производит железнодорожную технику, трамваи, локомотивы, системы автоматизации для железных дорог и городского рельсового транспорта, системы для сортировки писем и корреспонденции, оборудование для аэропортов.

В 2023 г. восемь немецких компаний попросили власти Германии возместить им финансовый ущерб, понесенный из-за инвестиций в Россию. В том числе компенсацию запросили компании Siemens Mobility и Volkswagen Bank. Возместить инвестиции в российские проекты компаниям, которые покинули Россию, позволяет инструмент инвестиционных гарантий со стороны федерального правительства Германии. В Siemens Mobility отметили, что Siemens обезопасила инвестиции в России, прибегнув к этому механизму, как и многие другие немецкие компании.