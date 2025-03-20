iPhone без портов – быть. Драконовский закон не помешает Apple избавиться от USB-C

Еврокомиссия поясняет

Apple не встретит сопротивления со стороны властей Европейского союза (ЕС) в случае попытки вывода на рынок iPhone без единого порта и с поддержкой исключительно беспроводной зарядки аккумулятора, пишет 9to5mac.

Представитель Европейской комиссии в разговоре с изданием подтвердила, что смартфон, не имеющий портов, полностью соответствует требованиям регулятора, хоть в ЕС с 2024 г. и действует норма Common Charger Directive, согласно которой все продаваемые на его территории гаджеты должны иметь поддержку зарядного устройства с интерфейсом USB Type-C (USB-C).

В действительности директива обязывает производителей смартфонов оснащать устройства портом USB-C только в том случае, если его разработчиками в принципе предусмотрена зарядка батареи по проводу.

«Поскольку такое радиооборудование не может быть заряжено с помощью проводной зарядки, оно не нуждается в использовании гармонизированного (в данном контексте – проводного, унифицированного; – прим. CNews) решения для зарядки», – заявила Федерика Микколи (Federica Miccoli), пресс-секретарь Еврокомиссии, в сферу компетенций которой входят вопросы, касающиеся внутреннего рынка и промышленной стратегии ЕС.

Переход Европы на USB-C

В 2021 г. Еврокомиссия пришла к заключению о том, что ЕС необходима унификация зарядных устройств.

В январе 2022 г. по итогам переговоров участники Совета ЕС согласовали общую позицию по данному вопросу, единогласно поддержав инициативу Еврокомиссии, которая получила название Common Charger Directive.

В июне 2022 г. законодательные органы ЕС – Совет ЕС и Европейский парламент – достигли предварительного соглашения по директиве, которая впоследствии была одобрена представителями государств-членов ЕС.

В начале октября 2022 г. Европарламент одобрил проект закона об унификации зарядных устройств, продаваемых на территории ЕС. За его принятие проголосовало 602 депутата, 13 выступили против, еще восемь парламентариев воздержались.

В конце октября 2022 г. Совет Европейского союза поддержал Common Charger Directive. Норма вступила в силу в 2024 г.

Не желая терять богатый европейский рынок, Apple приняла решение перевести свои смартфоны с проприетарного интерфейса Lightning на USB-C. Первыми iPhone с USB-C стали модели 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max, поступившие в продажу осенью 2023 г.

Технологии беспроводной зарядки тоже ожидает «гармонизация»

ЕС пока не регулирует тип устройства беспроводной зарядки, используемой в мобильных девайсах. Однако в Common Charger Directive закреплено намерение Еврокомиссии отслеживать развитие технологий и рыночных тенденций в данной сфере и в дальнейшем принять меры, которые будут способствовать переходу производителей на стандартизированные технологии беспроводной зарядки. Эти меры, как ожидают европейские чиновники, помогут избежать «фрагментации внутреннего рынка» ЕС в дальнейшем.

Вероятно, больших сложностей у Apple с переходом на один из признанных стандартов беспроводной зарядки, не возникнет. Консорциум беспроводной электромагнитной энергии (Wireless Power Consortium; WPC), который занимается продвижением стандарта беспроводной передачи электричества Qi, в 2023 г. одобрил вторую его версию, которая основана на фирменной технологии Apple – MagSafe, применяемой в iPhone, начиная с 12 модели.

В состав участников WPC входит множество крупных технологических компаний, в том числе Apple, Bosch, Google, Haier, LG Electronics, Samsung, Panasonic, Toshiba, Philips.

В июле 2023 г. Европейский совет поддержал норму Европарламента, согласно которой смартфоны, планшеты, ноутбуки, самокаты, электромобили и пр. к 2027 г. должны поставляться со съемной батареей. Добиться соответствия этому правилу Apple, возможно, будет сложнее, чем разобраться со стандартами зарядки – iPhone, в отличие от Android-смартфонов, никогда не поставлялись с батареей такого типа.

iPhone без портов – быть. Это лишь вопрос времени

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), известный своими инсайдами о технике Apple, сообщил, что «яблочные» рассматривали вывод на рынок смартфона, не имеющего каких-либо портов. Однако впоследствии эту затею в компании решили отложить в долгий ящик, поскольку были не уверены в том, что подобное устройство будет соответствовать требованиям ЕС, который является для Apple важным рынком сбыта.

По словам Гурмана, первым смартфоном Apple, оснащенным исключительно беспроводной зарядкой, мог стать iPhone 17 Air. Как ожидается, это будет самый тонкий iPhone в истории – толщина его корпуса составит не более 5,5 миллиметра. Девайс получит 6,6-дюймовый экран с вырезом Dynamic Island и кнопкой Camera Control для управления камерой.

Как отмечает 9to5mac, принимая во внимание последнюю информацию относительно позиции ЕС по гаджетам без единого порта, появление на рынке подобного устройства в исполнении Apple является лишь вопросом времени.