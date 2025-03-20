Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю

Федеральная служба по интеллектуальной собственности передала права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю «Русклимат». Это произошло после того, как суд отменил правовую охрану знака иностранной компании, которая решила покинуть Россию в связи с началом специальной военной операции.

Прекращение правовой охраны

Суд впервые отменил правовую охрану товарного знака компании, ушедшей из России, об этом пишет «Коммерсант».

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) передала бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании. Этот случай стал первым, когда суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

В материале говорится, что 12 марта 2025 г. Роспатент зарегистрировал товарный знак Ericsson за российским производителем кондиционеров «Р-Климат» («Русклимат»).

В 2024 г. компания «Р-Климат» решила снять правовую охрану товарного знака от Ericsson. «Русклимат» подал в суд, и в октябре иск компании был удовлетворен полностью, как писал CNews. Представители Ericsson заявили журналистам, что судебное разбирательство еще продолжается.

Ericsson Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель рассказал о том, что происшедшее является прецедентным делом в России по снятию охраны товарного знака ушедшей компании. По его словам, судом по интеллектуальным правам было установлено, что с начала 2021 г. по 2024 г. под торговой маркой Ericsson в России не ввозилось устройств для нагрева, охлаждения и вентиляции, в связи с чем у ООО «Р-Климат» или иного лица нет препятствий для подачи заявки в Роспатент для регистрации в данной товарной группе аналогичного товарного знака.

В связи со сформировавшейся геополитической обстановкой шведский концерн Ericsson остановил деятельность в России в 2022 году: прекращены закупки у внешних и внутренних поставщиков, а также оказание услуг внешним заказчикам. Количество сотрудников в России уменьшено на 99%. Кроме того, были закрыты все обособленные подразделения. В 2024 г. компания продолжила расторгать договоры с поставщиками услуг.

По итогам 2024 г. чистая прибыль дочерней структуры Ericsson в России («Эрикссон Корпорация АО») зафиксирована на уровне 8,08 млн руб. Для сравнения, в 2023 г. этот показатель составлял 182,6 млн руб. Таким образом, отмечено падение на 95,6%. С финансовыми результатами компании, обнародованными на сайте сервиса «Контур.Фокус».

Досрочная отмена правовой охраны

Российский производитель кондиционеров «Русклимат» обратился в суд по интеллектуальным правам с просьбой досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков телекоммуникационной компании Ericsson из-за неиспользования, писал CNews в октябре 2024 г.

В материале отмечается, что речь идет об одном из первых дел такого рода, связанных с ушедшими из России иностранными организациями. Участники рынка считают, что бренд шведского производителя техники хотят начать использовать в России для выпуска или продажи товаров.

В Ericsson подтвердили, что знают об иске. Источник «Коммерсанта», близкий к истцу, утверждал, что обращение в суд осуществили по просьбе иностранного партнера, который планирует ввозить в Россию свою технику под шведским брендом. Изначально заявку в августе 2023 г. подала Наталья Носова, документ покрывает, в том числе климатическое оборудование. Переданная от нее заявка все еще на рассмотрении Роспатента. Свои заявки в Роспатент в июле 2024 г. подали и представители бренда Ericsson, видимо понимая, что могут потерять права на товарные знаки на российском рынке.

«Русклимат» добивался положительного решения суда на основании неиспользования товарных знаков, следует из материалов дела. Статья 1486 Гражданского кодекса (ГК), на которую ссылается истец, подразумевает, что если бренд не используется на протяжении трех лет, это может считаться соответствующим основанием. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается. Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Свернули деятельность в России

О прекращении своей деятельности в России финский производитель электроники Nokia и шведский поставщик телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщали журналисты Reuters еще в августе 2022 г. со ссылкой на собственные источники в компаниях.

«До конца 2022 г. большинство сотрудников Nokia из России покинут компанию и мы освободим наши офисы. Компания сохранит присутствие в стране до тех пор, пока не будет полностью завершено юридическое закрытие», — отметил собеседник агентства.

Представители Nokia сообщали о планах покинуть российский рынок еще 12 апреля 2022 г. Тогда глава финской фирмы Пекки Лундмарк (Pekky Lundmark) заявил, что в компании не видят никаких возможностей продолжать бизнес в стране в текущих обстоятельствах.