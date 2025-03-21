Чипмейкер №1 в России заложил в банк полторы сотни своих установок для производства микроэлектроники

Производитель микроэлектроники «Микрон», принадлежащий группе «Элемент», заложил более сотни единиц производственного и прочего оборудования для привлечения финансирования. Заложены установки ASML, Hitachi, Zeta и другие. Эксперты оценивают такое оборудование недорого из-за амортизации и малой ликвидности.

Микроэлектроника под залог

Как выяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «Микрон» (входит в ГК «Элемент») в феврале 2025 г. заложил более сотни позиции оборудования, включая и литографическую установку ASML. Компания заключила два договора залога до 2029 г. и 2038 г., следует из Единого федерального реестра юридически значимых сведений («Федресус»).

Среди заложенного имущества указаны установка фотолитографии ASML TWINSCAN XT 1250B, установка разварки кристаллов на подложках алюминиевой проволокой Hercules, система автоматической загрузки пластин ASYST TEC, установка имплантации Axecelis GSDHE Hihg Current Implanter, установка очистки и отмывки пластин ZETA, установка контроля линейных размеров полупроводниковых структур HITACHI, а также несколько серверов: HP Pro LiantDL785 и Fujitsu PR и пр.

Всего заложено 146 наименований оборудования: 101 в одном договоре залога и 45 в другом.

ГК «Элемент» «Микрон» заложил сотню единиц оборудования

Сведения о залогодержателях скрыты в соответствии с требованиями постановления Правительства России от 12.01.2018 г. №5.



«Финансирование привлекается нами для реализации нашей стратегической программы развития, которая включает проекты по расширению мощностей существующих предприятий и запуску новых производственных площадок», — рассказал CNews представитель «Элемента».

Он добавил, что залогом обеспечен кредит от ВЭБ.РФ в размере 15 млрд руб.

Возможная стоимость оборудования

Комментируя вопрос стоимости и ликвидности оборудования, эксперты попросили CNews скрыть их имена.

Так по словам собеседника CNews на рынке микроэлектроники, оборудование, заложенное «Микроном» может стоить несколько десятков миллиардов рублей.

В ином диапазоне оборудование оценил собеседник CNews среди производителей чипов. «Кроме «Микрона» это оборудование никому не нужно, — отметил он. — Оно хоть и дорогое, но неликвидное». Собеседник оценил список заложенного оборудования в 200-500 млн руб.

«Скорее всего «Микрон» заложил оборудование под некое обязательное условие в рамках каких либо субсидируемых кредитов», — отметил он.

«В лучшем случае оборудование будет заложено от 50% балансовой стоимости, а балансовая стоимость меньше товарной, так как учитывается амортизация оборудования, — отметил третий собеседник CNews среди производителей — То есть, 20-25% от стоимости нового и 40-50% от цены, за которую завод мог это оборудование купить».



При этом согласно «Федресурсу», по состоянию на конец 2024 г. стоимость чистых активов АО «Микрон» составляет 11,2 млрд руб.

«Залог имущества является одним из самых надёжных способов, ведь если залогодатель нарушит свои обязательства, залогодержатель просто заберёт имущество, — пояснил CNews Павел Катков, основатель юридической компании Future Legal. — Полагаю, в данной сделке тоже нужны были гарантии, и «Микрон» заложил свою аппаратуру в обеспечение исполнения своих обязательств».



О «Микроне»

Как указано на официальном сайте компании, «Микрон» — единственное в России серийное производство микроэлектроники с топологией до 90 нм. Компания производит более 800 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов и пр.

В апреле 2022 г. как писал CNews, «Микрон» впервые за последние 12 лет показал чистую прибыль по итогам года. Она составила 258 млн руб. Предыдущие 11 лет принесли ему убытков более чем на 19 млрд руб.

1 апреля 2022 г. «Микрон» в числе некоторых других российских организаций оказался под американскими санкциями персонально.

«Микрон» входит в группу компаний «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» (вместе с входящим в нее холдингом «Росэлектроника» и «РТИ микроэлектроника»). Как сообщал CNews, стороны договорились о создании совместного предприятия (СП) в феврале 2019 г.

В марте 2024 г. группа объявила о планах по первичному размещению акций (IPO). В конце мая 2024 г. ГК «Элемент», как и обещала, провела IPO на «СПБ Бирже». Объем размещения составил 15 млрд руб. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона — 223,6 руб. за 1 тыс. обыкновенных акций, капитализация компании составила 105 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2024 г. ГК «Элемент» отчиталась о выручке в размере 19,8 млрд руб., увеличившейся на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Рост доходов по основному направлению бизнеса (электронной компонентной базе) составил 32%. Чистый долг группы уменьшился на 74%, до 2,3 млрд руб.