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Со старейшего в российской отрасли производителя полупроводников требуют миллионы за «негативное воздействие на канализацию»

Водоканал Воронежа подал иск из-за негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения к производителю микроэлектроники «ВЗПП-Микрон» (бывший Воронежский завод полупроводниковых приборов). От компании требуют возместить 2,1 млн руб.

Негативное воздействие

Как выяснил CNews, водоканал Воронежа («РВК-Воронеж») подал иск из-за негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения к воронежскому производителю микроэлектроники «ВЗПП-Микрон». Это следует из картотеки Арбитражных судов.

«РВК-Воронеж» осуществляет водоснабжение и водоотведение города. Компания требует через суд взыскать с «ВЗПП-Микрон» задолженность в размере 2,1 млн руб. за период с 01 апреля 2024 г. по 3 мая 2024 г. Иск компания подала в марте 2025 г. В тот же день «РВК-Воронеж» подала второй иск к «ВЗПП-Микрон» на сумму 906,5 тыс. руб.

«ВЗПП-Микрон» создан на базе Воронежского завода полупроводниковых приборов — одной из первых отраслевых производственных площадок, ведущей свою историю с 1959 года. Производит кристаллы для дискретных компонентов силовой электроники, биполярных цифровых и аналоговых интегральных схем, которые составляют основу экспортной линейки ГК «Микрон».

Представитель «ВЗПП-Микрон» сообщил CNews, что «вопрос урегулирован». Но в компании не уточнили, в чем заключалось негативное воздействие на централизованную систему водоотведения. При этом два иска сейчас приняты к рассмотрению и разбирательство по ним только началось.

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© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика»
С «ВЗПП Микрон» судятся из-за негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

Представители «РВК-Воронеж» на запрос CNews не ответили.

Чем важен водоканал

Согласно официальному сайту «РВК-Воронеж», компания с 2012 г. обеспечивает питьевой водой и оказывает услуги водоотведения более чем 800 тыс. жителей города. Также клиентами водоканала являются свыше 8,5 тысяч юридических лиц, УК, ТСЖ, организаций и предприятий различных форм собственности.

Что известно о «ВЗПП-Микрон»

«ВЗПП-Микрон» является одной из крупнейших «кремниевых» фабрик по производству и экспорту электронно-компонентной базы (ЭКБ) для микроэлектроники и силовой электроники как на внутреннем рынке, так и среди стран СНГ, отмечают представители компании на своем сайте. Входит в группу компаний «Элемент».

На АО «ВЗПП-Микрон» действует современный высокотехнологичный комплекс по проектированию и производству кристаллов полупроводниковых приборов и интегральных схем в составе кремниевых пластин, в том числе в корпусном исполнении. Помимо выполнения заказов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, «ВЗПП-Микрон» осуществляет взаимодействие с компаниями-дистрибьюторами электронной компонентной базы.

Среди основных направлений деятельности указаны: радиационно-стойкая электроника, силовая электроника, интегральные схемы (биполярные схемы, КМОП), а также дискретные приборы (диоды, транзисторы, стабилитроны, IGBT, тиристоры).

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