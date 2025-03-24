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Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» превысила 136 миллиардов

Выручка 3Logic Group по итогам 2024 г. достигла 136,8 млрд руб. По данным компании, на рост повлияли рост продаж техники под собственными брендами и увеличение ассортимента продукции.

Рост выручки 3Logic Group

Как стало известно CNews, выручка российской группы ИТ-компаний 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект») по итогам 2024 г. достигла 136,8 млрд руб., что на 23,65% выше, чем по результатам 2023 г. (110,6 млрд руб.).

Вместе с выручкой компания нарастила и штат: если в 2023 г. в 3Logic Group работали 1340 человек, то в 2024 г. — 1550.

3Logic Group занимается дистрибуцией компьютерных комплектующих, также разработкой и производством вычислительной техники, в том числе на отечественных микропроцессорах из линеек «Эльбрус» и «Байкал», созданных компаниями МЦСТ и «Байкал электроникс» соответственно.

Представитель 3Logic Group отметил, что на рост выручки повлияли увеличение продаж собственных торговых марок 3Logic Group (Raskat и Crusader), а также рост ассортимента.

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© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика
Выручка 3Logic Group по итогам 2024 г. достигла 136,8 млрд рублей

«По нашим оценкам, позиции 3Logic Group именно на рынке готовых решений продолжают укрепляться, эти показатели приближаются к цифрам бизнеса по компьютерным комплектующим, на рынке которых 3logic Group находится в числе безоговорочных лидеров», — отметили в компании.

Ежегодная динамика

Как писал Tadviser, по итогам 2022 г. выручка компании 3Logic Group увеличилась на 23,1% — до 65,5 млрд руб. По итогам 2021 г. выручка составила 53,2 млрд руб., увеличившись на 79,7% по отношению к показателю 2020 г. А по итогам 2020 г. этот показатель составил 29 млрд руб. с ростом на 45% по сравнению с результатом 2019 г.

3Logic Group входит в рейтинг CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 2023, и занимает там шестое место (годом ранее — девятое).

Компания «Гравитон» (входит в 3Logic Group) в сентябре 2024 г. запустила сборку мониторов для государственного сектора на территории бывшего завода Samsung в Калужской области. Как писал CNews в феврале 2025 г. «Гравитон» запустил серийное производство настольных ПК с интегрированной поддержкой искусственного интеллекта.

Помимо упоминавшейся выше марки «Гравитон», группа объединяет еще ряд брендов: Lime — для дистрибуции комплектующих и оборудования, Fragmachine — создание игровых компьютеров для гейм-центров и компьютерных клубов, Crusader — продукция для решения бизнес-задач с помощью технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и Private Cloud, а также Helius — решения для бесконтактного измерения температуры тела в местах массового скопления людей.

Решения 3Logic на «Эльбрусах» и «Байкалах»

За создание техники на отечественных чипах в 3Logic Group отвечает научно-технический центр, выпускающий оборудование под торговой маркой «Гравитон».

На последнем из линейки «Байкалов» — процессоре «Байкал-М», который был представлен рынку в октябре 2019 г., центр разработал системные платы, а также выпустил инженерные образцы настольных вычислительных систем: моноблоков, в том числе двухконтурных, настольных и малоформатных ПК. Освоение серийного производства этого «железа» запланировано на лето 2021 г.

Что касается линейки процессоров «Эльбрус», то на чипе «Эльбрус-1С+» в компании создан моноблок с 23,8-дюймовым безрамочным IPS-экраном, встроенным ИБП и производительной графикой.

Также в 3Logic созданы серверы «Гравитон» С2000Э и С4000Э на восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С», и в перспективе компания намерена использовать в решениях этого класса более современные чипы «Эльбрус-8СВ».

Однако после 2022 г. доступность российских чипов остается под вопросом.

Кристина Холупова

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