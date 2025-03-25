В России запущено мощное производство, выпускающее ноутбук каждые 2,5 минуты

Калининградская компания «ЦТС», входящая в GS Group, запустила полный цикл сборки ноутбуков со скоростью 1 ноутбук за 2,5 минуты. Вложения в модернизацию производства достигли 182 млн руб.

Мощное производство

Как стало известно CNews, в Калининграде запущен полный цикл сборки реестровых ноутбуков на площадке АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» («ЦТС», входит в GS Group). Об этом CNews сообщили представители компании.

По данным «ЦТС», серийная сборка устройств осуществляется со скоростью 1 ноутбук за 2,5 минуты (600 в сутки).

На площадке реализуется полный цикл производства, начиная от монтажа печатных плат, заканчивая тестированием, сборкой и упаковкой готовой продукции, отмечают представители компании.

По данным генерального директора «ЦТС» Дмитрия Фомичева, в модернизацию производства было инвестировано 182 млн руб.

Помимо сборки устройств, холдинг производит коробки для упаковки готовой продукции на «Первой картонажной фабрике» (также входит в GS Group).

Что сейчас выпускают на заводе

Первым заказчиком «ЦТС» стала ООО «ЛНПО Позитрон». До конца марта 2025 г. завод планирует отгрузить первую партию в 4,5 тыс. устройств. Речь идет о корпоративном ноутбуке «ПРОКСИМА 15», включенном в реестр Минпромторга России.

Ноутбук исполнен в металлической окантовке с алмазной огранкой. Вес устройства составляет 1,7 кг, время работы ноутбука без подзарядки составляет более 7 часов.

Возможности «ЦТС» и GS Group

«ЦТС» входит в состав частного инновационного кластера «Технополис GS», инвестиционного проекта холдинга GS Group в Гусеве Калининградской области.

Предприятие с 2008 г., занимается контрактным производством бытовой и потребительской электроники, электроники для ЖКХ, систем безопасности, приемных устройств для телекоммуникационных компаний. Площадь производственной площадки — 13 тыс. кв. м.

Изготавливать материнские платы для российских производителей компьютерной техники завод начал в 2018 г. Было налажено производство более 15 различных видов плат, в том числе сложных плат на базе новейших процессоров AMD и Intel.

В мае 2024 г. CNews сообщал о том, что GS Group запустил в России производство техники по модели ODM или Original Design Manufacturer. В отличие от модели OEM (Original Equipment Manufacturer), по которой производитель просто выпускает продукцию по техдокументации, предоставленной заказчиком.

Производственные мощности в России

GS Group далеко не единственное предприятие, которое занимается сборкой электроники. К контрактникам также относится «Рикор», мощность производства которой достигла 3,5 млн приборов в год.

«Аквариус», которая занимается разработкой и производством электроники, включая ноутбуки, серверы и пр. обладает площадкой ежегодного производства до 2,5 млн устройств в год.