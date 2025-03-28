Экс-гендиректору Intel, едва не уничтожившему всю компанию, выплатили миллионы долларов компенсации

Покинувший пост СЕО Intel Патрик Гелсингер получил компенсацию в размере $7,9 млн. Он управлял компанией почти четыре года и за это время довел ее до плачевного состояния – появились гигантские чистые убытки, доля рынка начала стремительно сокращаться.

Ничего не сделать и стать миллионером

Компания Intel выплатила своему бывшему генеральному директору Intel Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger) компенсацию в размере $7,9 млн, пишет агентство Reuters. Это выходное пособие, ведь его сняли с должности СЕО досрочно, по решению совета директоров.

Уволен Гелсингер был по причине того, что под его управлением компания не только не встала с колен, на которые ее поставил предыдущий гендиректор Роберт Свон (Robert Swan), а пала еще ниже. Она стремительно теряет долю рынка, а к концу 2024 г. она и вовсе оказалась на грани дробления и продажи по частям. В списке потенциальных покупателей была Qualcomm, которая в итоге решила отказаться от покупки и подождать, пока дела Intel не станут еще хуже, чтобы заплатить за нее меньше денег.

Гелсингер управлял компанией почти четыре года, но так и не смог сделать ничего для восстановления ее былого величия. Кабинет гендиректора он освободил в начале декабря 2024 г., но на его материальном состоянии потеря этой должности в итоге отразилась несильно. Впрочем, совет директоров Intel в итоге оставил его без дополнительных бонусов, полагавшихся ему в том случае, если бы он сохранил должность.

Перестановки на самом верху

После ухода Гелсингера Intel почти три месяца была без генерального директора. Его сменщиком стал Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), становление которого во главе компании было встречено рынком весьма тепло – акции Intel резко выросли в цене.

Intel Сломать крупного техногиганта и стать за это миллионером способен не каждый

Тан, как и Гелсингер в свое время, начал свое правление с кадровых перестановок. Но если Гелсингер нанимал новых руководителей, то Тан избавляется от них, и начал он непосредственно с совета директоров.

Под его руководством Intel избавится как минимум от трех членов совета директоров, уменьшив их количество до 11. Своих мест лишатся бывший руководитель компании Medtronic Омар Ишрак (Omar Ishrak), декан Инженерного колледжа университета Беркли Цу-Чжэ Кинг Лю (Tsu-Jae King Liu), а вместе с ними и бывшая профессор университета Пенсильвании Риза Лавиццо-Маури (Risa Lavizzo-Mourey).

Оставшиеся 11 человек тоже рискуют лишиться своего кресла. Reuters пишет, что Intel намерена устроить процедуру переизбрания на одном из ближайших заседаний совета директоров.

Цель происходящего, по информации издания – оставить во главе компании только тех, кто так или иначе связан с основным видом деятельности Intel, то есть с разработкой и производством микросхем. Однако и Гелсингер приводил в компанию исключительно ветеранов этой индустрии, хотя вернуть Intel прежнее положение на рынке ему так и не удалось.

Работы еще много

За четыре года, что Intel была под руководством Гелсингера, компания не показала никаких выдающихся результатов. Пока AMD успешно перешла на техпроцесс 4 нм, Intel застряла на 10 нм шестилетней давности. Она теряет позиции на рынке пользовательских процессоров, где ее стремительно вытесняет AMD – в Германии, к примеру, ее чипы почти не покупают.

В серверном сегменте с Intel борется не только AMD, но и Ampere – созданная экс-президентом Intel компания, которая создает передовые процессоры на архитектуре ARM, и которая с марта 2025 г. принадлежит холдингу Softbank, владеющему и самой ARM.

Также у Intel плохо работает бизнес по контрактному производству процессоров. Брака много, и это не нравится клиентам – они один за одним уходят к конкурентам.