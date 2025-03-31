Власти запретили Ozon и Wildberries продавать товары со скидками без разрешения продавцов. Опрос

Ozon и Wildberries 9 апреля предоставят продавцам возможность устанавливать бессрочный запрет на участие в автоматических акциях. Такое требование предъявила Федеральная антимонопольная служба.

Ozon и Wildberries исполнили предписание ФАС

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries предоставят своим продавцам возможность устанавливать запрет на участие в акциях.

Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая ранее выдала этим онлайн-площадкам соответствующее предписание.

У Ozon с 3 апреля 2025 г. продавцы смогут устанавливать бессрочный запрет на добавление товара в акциях. Для этого необходимо будет сделать пометку в личном кабинете.

У Wildberries схожая возможность появится 9 апреля 2025 г. Для установки запрета продавцу будет нужно зайти в личный кабинет и выбрать срок действия запрета: 7 дней, 30 дней или бессрочно.

В ФАС отметили, что ожидают от обоих маркетплейсов подтверждающую информацию о завершении технических работ по созданию добровольного и прозрачного механизма участия продавцов в акции и доработке оферты для продавцов. «Ведомство проанализирует представленные сведения и проконтролирует исполнение предупреждения в полном объеме в установленный срок», - заявили в ФАС.

Позиции Ozon и Wildberries

«В Ozon подтвердили данную информацию и добавили, что также компания начнет учитывать минимальную стоимость товаров при добавлении в любые акции. «Раньше цена товара могла опуститься ниже минимального значения при распродаже неходовых товаров, - сообщили в компании. Продавцы самостоятельно устанавливают минимальную цену в личном кабинете для контроля цен в период распродаж».

В пресс-службе Wildberries и Russ сообщили агентству «Интерфакс», что в сентябре 2024 г. была запущена блокировки участия в автоакциях, но первоначально она действовала только 30 дней. Однако с 9 апреля можно будет выбрать срок действия блокировки. В этом случае при выборе бессрочной блокировки не будут автоматически применяться скидки по автоакциям к соответствующим категориям товаров.

Как ФАС контролирует работу Ozon и Wildberries

В начале февраля 2025 г. ФАС выдала предупреждение Wildberries и Ozon предупреждение в связи с завязыванием обоими площадками своим продавьцам участия в провокациях.

В соответствии с изменениями в политике обеих площадок товары стали продаваться со скидками и автоматически включаться в категорию распродажи без предварительного согласия продавьцов, причем за их счет.

В ФАС посчитали, что такие действия несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управления ценами на собственные товары. По мнению ФАС, участие в проводимых доминирующими маркетплейсами акциях, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от них.

До 28 февраля 2025 г. обе площадки должны были создать прозрачный механизм участия продавьцов в скидочных мероприятиях. Со своей стороны Wildberries и Ozon ходатайствовали о продлении срока исполнения предупреждений ФАС в виду необходимости обеспечения полной технической реализации требований службы. ФАС одобрила данные ходатайства.

В начале 2024 г. ФАС признала Ozon и Wildberries компаниями, занимающими 80% на рынке онлайн-ритейла. Их доля составила 80%, что позволило принимать к данным компаниями более строгие меры антимонопольного регулирования. Кроме того, в марте 2024 г. перестал действовать мораторий на мероприятия государственного контроля в отношении аккредитованных ИТ-компаний.

После этого ФАС вызывала обоим маркетплейсам различные предписания. Так, в начале 2024 г. было выдано предписание Ozon, вызванное навязыванием продавцам участия в услуге «Баллы за скидки», неопределенностью условий расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавца. Также были установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров с продавцами.

Также в 2024 г. Wildberries было выдано предписание в связи с постоянным изменением тарифов на логистические услуги и услуги хранения. Кроме того, Wildberries установила несоразмерные условия наложения санкций на продавцов за взлом их личных кабинетов и ввела ограничения на размещение ими контактной информации. В обоих случаях маркетплейсы исполнили данные им предписания.



