Microsoft сломя голову бежит из России. Без причины и без шума закрыты более 10 филиалов по всей стране

Microsoft закрыла почти полтора десятка представительств по всей России, притом без объяснения причин. Этой процедуре подверглись как филиалы, так и обособленные подразделения корпорации. Это новый виток антироссийских санкций корпорации, которая в поспешила в числе первых ретироваться из страны в начале весны 2022 г.

Из России в никуда

Корпорация Microsoft без официальных заявлений и в принципе без шума закрыла свои филиалы и обособленные подразделения сразу в 13 российских городах. Сделала она это стремительно, буквально за два месяца, пока россияне сначала готовились к Новому году, а затем восстанавливались после длительных выходных.

Как пишет ТАСС, процесс был инициирован в декабре 2024 г. и завершился к концу января 2025 г. Однако известно об этом стало лишь в первых числах апреля 2025 г. – Microsoft совершенно не афишировала происходящее. Более того, корпорация не спешит раскрывать официальные причины сворачивания работы своих российских филиалов.

Кто пострадал

К моменту выпуска материала было известно о закрывшихся филиалах в восьми российских городах-миллионниках. В список вошли Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара и Санкт-Петербург.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft без предупреждения начала второй раунд ухода из России

Другими словами, было закрыто по одному филиалу в каждом из перечисленных городов. Они прекратили деятельность в декабре 2024 г.

В январе 2025 г. Microsoft принялась крушить собственные обособленные подразделения. В течение месяца таковые были закрыты во Владивостоке, Воронеже, Красноярске, Москве, а также в Ярославле – по одному подразделению в каждом из перечисленных городов.

При этом свой головной офис, расположенный в Москве, Microsoft уничтожила летом 2022 г. Тогда же президент американской софтверной корпорации заявил, что камня на камне не оставит на российском бизнесе Microsoft. Свои операции в России корпорация официально прекратила в марте 2022 г.

Репутацию можно выжимать

В последние годы Microsoft славится в первую очередь разными уловками по переводу пользователей с Windows 10 на Windows 11, а также непрекращающимся потоком обновлений, эту Windows 11 нещадно ломающих. В России она дополнительно известна своими бесконечными санкциями против пользователей, особенно корпоративных, которых она в 2024 г. без предупреждения и без времени на подготовку начала выгонять из своих облаков.

Между тем, Microsoft очень цепко держится за российский рынок в юридическом плане. В начале апреля 2024 г. CNews писал о наличии у нее в стране, по меньшей мере, четырех юрлиц, притом некоторые из них продолжали приносить ей доход.

Спустя год ситуация в этом смысле поменялась мало. Microsoft по-прежнему бережно хранит свои юрлица, пока другие американские ИТ-компании банкротят и ликвидируют их. Главная российская «дочка» Microsoft – это компания ООО «Майкрософт Рус». По итогам 2024 г. ее чистая прибыль составила 174,1 млн руб., хотя годом ранее она была на уровне 125,3 млн руб. (данные ФНС). Рост оказался почти 39-процентный.

Однако многие российские клиенты Microsoft, закупавшие у нее лицензии на Windows и Office тысячами и десятками тысяч, за последние три года перешли на российские альтернативные решения. Также эти компании не забывают обратиться в суд за компенсацией за неисполненные Microsoft обязательства по договору.

Как сообщал CNews, за первые два месяца 2025 г. российская «дочка» Microsoft получила как минимум четыре судебных иска на сумму около 110 млн руб. Для сравнения, за весь 2024 г. сумма исков к «Майкрософт Рус» составила 26,6 млн руб.

В 2025 г. против Microsoft в суде выступили ритейлер «Лента», (сумма требований – 16 млн руб.), ГК «Медси (2,1 млн руб.), компания «Консист» (960 тыс. руб.) и Газпромбанк. Последний требует от Microsoft 91 млн руб.