Выручка российского ИТ-интегратора рухнула на 3 миллиарда

Выручка ИТ-интегратора ПО «Системный софт» по итогам 2024 г. упала на 25,1% с 11,9 млрд руб. до 8,9 млрд. При этом прибыль компании составила 409,6 млн руб., что также меньше, чем по результатам 2023 г.

Падение выручки

Как выяснил CNews, по итогам 2024 г. выручка ИТ-интегратора «Системный софт» упала на 25,1% до 8,9 млрд руб. При этом прибыль компании составила 409,6 млн руб., что на 16,8% меньше, чем по итогам 2023 г. Это следует из информации, опубликованной на Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности.

Количество сотрудников увеличилось с 284 человек в 2023 г. до 301 сотрудника в 2024.

По итогам 2023 г., напротив, выручка компании подскочила на 58,9% до 11,9 млрд руб. при чистой прибыли 492,5 млн руб. Прибыль также выросла сразу на 219,7% (больше, чем по итогам 2022 г. на 338,4 млн руб.).

© valphoto / Фотобанк Фотодженика Выручка «Системного софта» упала на 3 млрд рублей

В 2024 г. руководство «Системного софта» предприняло ряд мер, направленных на обеспечение финансовой устойчивости и ликвидности с целью снижения влияния из-за турбулентности на рынке в России. «В частности, компания перевела большинство заказов клиентов и партнеров на предоплату, приняло меры направленные на ускорение информирования клиентов о просроченной задолженности и получению оплаты, — следует из пояснений к финансовому отчету. — Кроме того, была проведена оптимизация структуры расходов на персонал».



Представители компании заявили CNews, что «Системный софт» выполнил бюджетные показатели на 2024 год, компания принесла запланированную прибыль, превысившую 400 млн руб. Выручка не является для компании ключевым показателем».

Чем занимается компания

«Системный софт» (Syssoft) специализируется в области подбора и поставки программного обеспечения.

Компания работает с 2009 г. и является официальным партнером 1 тыс. зарубежных и российских вендоров, например, Microsoft, AutoDesk, Adobe Systems, Atlassian, «Лаборатории Касперского» и многих других, писал Tadviser.

Выручка производителей ПО в России

В марте CNews также писал, что выручка компании «Тензор» (разработчика Saby, ранее СБИС) выросла на 27% по сравнению с 2023 г. В 2024 г. выручка компании составила 17,4 млрд руб., тогда как в 2023 г. этот показатель был равен 13,7 млрд руб.

По итогам 2024 г. выручка «Т1» выросла на 29% и составила более 249 млрд руб.

Показатели разработчика офисного программного обеспечения «Р7» составила 3,2 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению с 2023 г., а чистая прибыль составила 2,2 млрд руб, увеличившись на 16% по сравнению с 2023 г.

Выросла и выручка российского разработчика системы управления базами данных компании Postgres Professional, достигнув 9,3 млрд руб.

Объем продаж российских ИТ-компаний в 2024 г. на российском рынке составил 2,6 трлн руб., показав рост около 30%. Такие данные привел глава Ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.

«Если сравнить с предыдущим годом — там было примерно 2 триллиона рублей, то есть мы выросли на 600 млрд рублей», — отметил он.