Власти хотят приплачивать операторам за развитие сотовой связи вдоль автодорог

Минцифры ведет переговоры с региональными властями о введении субсидирования подключения операторов связи к электросетям, чтобы решить проблему с обеспечением автотрасс сотовой связью.



Субсидирование из региональных бюджетов

Минцифры обсуждает с региональными властями возможность субсидировать технологическое присоединение операторов связи к электросетям, чтобы решить вопрос с обеспечением автотрасс сотовой связью и позволить операторам не переплачивать при подключении базовых станций (БС), выяснили «Ведомости».

Покрытие этих затрат за счет субсидий из региональных бюджетов может способствовать развитию инфраструктуры связи, сказал изданию представитель «Россетей».

Цель по обеспечению условий для подключения к интернету российских малых городов, сельской местности, отдаленных районов, а также федеральных и региональных трасс и местных дорог сформулировал Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г.

В чем проблема

Строительство БС бывает нереализуемо, так как стоимость подключения к электросетям может в разы, а иногда и в десятки раз превышать затраты на сами объекты связи. В таких случаях логично говорить о субсидировании, согласны представители «Билайна», «Мегафона» и МТС. Расстояния до точек подключения к энергоснабжению нередко превышают один километр, поэтому стоимость техприсоединения оказывается выше затрат на установку БС, но готовность региональных властей поддержать такие проекты носит единичный характер пояснила изданию представитель T2.

aopsan / FreePik Стоимость подключения к электросетям в малонаселенных регионах может в десятки раз превышать затраты на строительство БС

Вопрос субсидирования наиболее актуален в местах с низкой плотностью населения, где для операторов поддержание инфраструктуры экономически невыгодно, считает управляющий партнер «TMT консалтинга» Константин Анкилов. Стоимость подключения одной БС к энергосетям стоит от 300 тыс. до нескольких млн руб. в зависимости от места расположения, оценила директор по развитию и эксплуатации услуг связи ИT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова.

Необходимость тянуть ЛЭП из удаленной точки увеличивает затраты на строительство БС, такая ситуация характерна для Сибири, Дальнего Востока и арктической зоны, пояснил автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Проблема сложного рельефа в регионах с горной местностью (например, Кавказ, Алтай) тоже удорожает работы, а в некоторых регионах, таких как Московская или Ленинградская области, есть проблема ограниченных доступных мощностей, то етсь ЛЭП есть, но свободных мощностей нет, сказал Бойко. Среди причин сложностей подключения министр цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов назвал тарифную недорегулированность, то есть несоответствие реальных затрат электросетевых компаний и утвержденных тарифов, устаревшие проектные параметры сетей без учета потребностей новых объектов и в удаленности потребителей от центров энергоподачи.

Планы обеспечения автодорог связью

В декабре 2024 г. в Совете Федерации министр цифрового развития Максут Шадаев пообещал, что к 2030 г. 98% протяженности федеральных автодорог будут обеспечены сплошным покрытием мобильным интернетом LTE. В конце октября 2024 г. директор департамента госрегулирования телеком рынка Минцифры Дмитрий Тур заявлял, что только 15% локаций вдоль федеральных трасс в европейской части России и 5% на «северных территориях и в субъектах России, находящихся за Уралом», обеспечено необходимой инфраструктурой связи в связи с отсутствием точек подключения к электросетям на местах установки оборудования.

В августе 2021 г. заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в интервью CNews отметил, что «интернетом должны быть обеспечены все — это один из показателей национальной цели цифровой трансформации», а по поводу покрытия дорог связью сказал: «Очевидно, что на плечи телеком-операторов не может ложиться вся нагрузка. Они должны понимать перспективы получения коммерческого дохода. Самая большая статья в структуре затрат — расходы на электроэнергию, а высокий тариф формируется из-за сложности подведения электричества».