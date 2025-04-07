Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов

«Роснано» добилось ареста имущества своего бывшего главы Анатолия Чубайса и других бывших топ-менеджеров на сумму 5,6 млрд руб. Причиной претензий является неудавшийся проект по созданию планшетов для детей «Пластик Лоджик», чей гендиректор Борис Галкин был арестован ранее.

Арест имущества Чубайса и бывших топ-менеджеров «Роснано»

Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы высшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и других бывших топ-менеджеров корпорации на сумму 5,6 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда. Иск о возмещении убытков в суд направила сама «Роснано».

«Роснано» также требовала наложить арест на аналогичную сумму активов родственников своих бывших руководителей, но суд в этом отказал.

Помимо Чубайса, в числе ответчиков значатся Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Борис Подольский, Герман Пихля, Дмитрий Пимкин и Николай Тычинин. «Роснано» хочет взыскать с них убытки в размере 3,89 млрд руб и $20,45 млн.

Проблемы проект - «Пластик Лоджик»

Иск связан с компанией «Пластик Лоджик», созданной «Роснано» в 2010 г. совместно с ирландской Plastic Logic. Планировалось, что предприятие построит завод в Зеленограде для производства гибких дисплеев, которые будут использоваться школьниками в образовательном процессе.

Чубайс демонстрировал планшет Владимиру Путину, который в тот момент был премьер-министром, а сейчас является Президентом России.

Первый транш инвестиций составил 150 млрд руб. Однако в 2012 г. от строительства завода отказались. Тем не менее, «Роснано» продолжало финансировать проект в течение 10 лет, рассказывал ранее директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов.

Проверка Счетной Палаты, проведенная в 2014 г., обнаружила, что «Роснано» потратило 7,1 млрд руб. на покупку 44% в ирландской Plastic Logic. Данные средства были переведены в Plastic Logic Luxemburg. Одновременно с этим российская «Пластик Лоджик» взяла кредит на сумму 5,7 млрд руб. под поручительство «Роснано» и выдало их в качестве займа Plastic Logic Luxemburg под льготные проценты до 2020 г. На эти средства Plastic Logic Luxembourg покупало акции «Пластик Лоджик. В результате на счетах Plastic Logic Luxembourg скопилось 5 млрд руб., а на счетах «Пластик Лоджик» - 620 млн руб.

В 2024 г. новое руководство «Роснано» инициировал процесс банкротства «Пластик Лоджик». Также материалы были переданы в правоохранительные органы, после чего гендиректор «Пластик Лоджик» Борис Галкин оказался под стражей. Его подозревают в хищении 13 млрд руб.

Аресты бывших руководителей «Роснано»

В начале 2025 г. также было арестовано еще несколько бывших топ-менеджеров «Роснано»: управляющий директор по инвестиционной деятельности Андрей Кушнарев, управляющий директор по финансам Артур Галустян, директор по методологии учета, налогообложения и отчетности Марина Касенкова и бывший замглавы «Роснано» Борис Подольский. Их обвинили в искажении отчетности «Роснано» в 2017 г. Также был наложен арест на имущество указанных лиц.

Биография Анатолия Чубайса

Анатолий Чубайс - один из ключевых лиц российской политической истории 1990-х годов.

В 1991 г . он возглавлял Госкомимущество России и проводил процесс приватизации, в том числе инициировал раздачу населению приватизационных ваучеров. В 1995 г. Чубайс стал вице-премьером, в 1996 г. - возглавил Администрацию Президента Бориса Ельцина и руководил его избирательной кампанией.

В 1997 г. Чубайс снова стал вице-премьером, а в 1998 г. возглавил РАО ЕЭС - тогда монополиста в области электроэнергетики. Чубайс запустил реформу организации, предполагавшую ее разделение на сбытовые и генерирующие компании. В 2007 г. Чубайс инициировал создание «Роснано». В 2008 г. после завершения реформы РАО ЕЭС, Чубайс возглавил «Роснано».

Первоначально «Роснано» была гсокорпорацией и получила из федерального бюджета 130 млрд руб. на инвестиционные проекты. Затем «Роснано» было акционировано, стало привлекать банковские кредиты и выпускать облигации для финансирования своей деятельности.

В 2020 г. Чубайс покинул пост главы «Роснано» и стал спецпредставителем Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В 2022 г. Чубайс покинул Россию и проживает в Израиле.

Проблемы «Роснано»

Новый глава «Роснано» Сергей Куликов заявил о проблемах с обслуживанием долга и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность компании за предыдущие годы. Компания находилась под угрозой банкротства.

В 2024 г. «Роснано» договорилась с банками о реструктуризации задолженности и погасила кредиты с 20% дисконтом. Государство также предоставило финансовую помощь компании. На конец 2024 г. у компании отсутствовали признаки банкротства. Сумма оставшейся задолженности составляла 11 млрд руб.

Началось расследование в отношении бывших топ-менеджеров компании. Суд заочно арестовал Олега Киселева и Ирину Рапопорт, которых подозревают в хищении 1,6 млрд руб.