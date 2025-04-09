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Власти проведут аукцион 5G-частот, но покупатели могут не заинтересоваться

Минцифры готово провести аукцион по продаже 5G-частот в диапазоне 4,4-4,99 ГГц. Однако глава ведомства Максут Шадаев не ожидает интереса операторов связи к этому аукциону из-за невыгодных условий. В органах власти возобновились дискуссии относительно использования для 5G частот в диапазоне - 3,4-3,8 ГГц, который пока недоступен в России из-за позиции силовых ведомств.

Аукцион по продаже 5G-частот

В России до конца 2025 г. пройдут аукционы по продаже частот для сотовой связи пятого поколения (5G). Об этом министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал на форуме «Телеком 2025».

В то же время министр добавил, что экономические условия и частоты, которые будут предлагаться, могут оказаться неинтересными сотовым операторам.

Причина состоит в расчетной начальной цене. «Цены мы не можем сделать ниже, потому что мы считаем по определенной методике, - говорит Шадаев. - Я считаю, что тот диапазон, который есть, он экономически непривлекателен для операторов».

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Минцифры готово провести аукцион по продаже 5G-частот в диапазоне 4,4-4,99 ГГц

Министр добавил, что если спроса не будет, министерство перейдет к другой схеме распределения частот. В кулуарах форума министр уточнил, что на аукцион будут выставлены два лота частот в диапазоне 4,8-4,99 ГГц.

Как в России проводились аукционы по продаже радиочастот

Российские аукционы по продаже частот происходили в 2015-2016 гг. В 2015 г. частоты в ряде российских регионов в диапазоне 1800 МГц (используется для сетей GSM и 4G) были проданы за 6,3 млрд руб.

В 2016 г. частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц (сети 4G по технологии TDD) на всей территории России (кроме Москвы и Крыма) были проданы за 8,25 млрд руб.

В 2019 г. ГКРЧ (государственная комиссия по радиочастотам) планировала провести аукцион по распределению 5G-частот в миллиметровом диапазоне (25,25-27,5 ГГц). Первоначально планировалось выставить на торги сразу 11 лотов. Однако затем от проведения аукциона отказались.

«Золотой диапазон» могут отдать сотовым операторам

Еще одно важное заявление Шадаева состоит в том, что возобновились дискуссии по так называемому «золотому диапазону» для 5G - 3,4-3,8 ГГц. Это наиболее перспективный диапазон для разворачивая сетей 5G в крупных городах.

Российские сотовые операторы рассчитывали на данный диапазон и даже проводил в нем испытания сетей 5G. Минцифры также поддерживало операторов. Однако с 2019 г. тестовые зоны в данном диапазоне были закрыты по требованию Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО), которые используют данный диапазон для спутниковой связи.

В 2023 г., в рамках утвержденной Правительством Стратегии развития телекоммуникационной отрасли был закреплен отказ от использования «золотого диапазона» для 5G. Вместо этого базовым диапазоном был назван 4,4-4,99 ГГц.

У данного диапазона есть свои проблемы. В частности, в странах НАТО (включая Финляндию) и на Украине диапазон 4,8-4,99 ГГц используется для служб аэронавигации, которые имеют больший приоритет, чем 5G.

Соответственно, в России данный диапазон нельзя будет использовать в приграничной зоне (70-450 км), включая Санкт-Петербург.

Нерешенные проблемы с телевещателями

Одновременно Шадаев отметил проблему с использования диапазона 694-790 МГц для стандарта LTE. Данный диапазон еще в 2012 г. был выделен четырем федеральным сотовым операторам - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка «Т2»). Однако они не могут его использовать, так как он применяется для эфирного телевидения.

Телевещатели - «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТС) - должны были подготовить план перевода передатчиков цифрового эфирного телевидения из этого участка диапазона в диапазон 470-694 МГц и оценить соответствующие затраты. Однако Шадаев рассказал, что запросы телевещателей очень большие, поэтому перспективы сотовых операторов использовать этот диапазоне хуже, чем в случае с «золотым диапазоном».

В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что видят перспективу в диапазоне частот 3,4-3,8 ГГц, поскольку он обеспечивает широкое покрытие, высокую пропускную способность и низкую задержку при создании сетей 5G и 5G Advanced. «Более того, этот диапазон поддерживают все пользовательские устройства и именно он используется по всему миру, как стандарт. - заявили в компании. - Частоты в этом диапазоне можно использовать для создания сетей в условиях плотной застройки, что особенно актуально в постоянно растущих мегаполисах. А начало дискуссии по «золотому диапазону» — это сигнал, показывающий серьезность намерений государства по внедрению нового стандарта связи».

Игорь Королев

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