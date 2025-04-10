Российские студенты создали для БПЛА наземный порт с автоматической заменой аккумуляторов

Студенты из Саратова разработали дронопорт с автоматической заменой аккумуляторов и планируют выйти на серийное производство к 2027 г. Конкурентов в России у них пока мало.



Разработка студентов

Студенты Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Гагарина спроектировали станцию наземного базирования для беспилотных воздушных судов Skyward, которая предусматривает автоматическую смену аккумуляторов, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение «Платформы НТИ».

Станция содержит механизм для замены аккумуляторов, систему беспроводной зарядки и передачи энергии, купол для защиты от различных погодных условий и крепление для батареи.

Выйти на серийное производство станций планируется к 2027 г. Для этого нужно протестировать прототип и найти инвестора. Сообщается, что один из индустриальных партнеров СГТУ им. Гагарина и индустриальных партнеров — крупное машиностроительное предприятие уже готово взять проект на доработку и проводить тестирования на своих полигонах.

Возможные заказчики разработки — аварийно-спасательные службы, в том числе МЧС, энергетические предприятия, сервисы доставки, строительные и телеком-компании, сельскохозяйственные предприятия.

Автоматическая зарядка дронов

Бесконтактный способ зарядки поможет избежать таких проблем как окисление, обледенение и загрязнение контактов, что позволит обеспечить бесперебойную работу станции в различных погодных условиях, прокомментировали авторы проекта.

«Он также решает вопрос, связанный с совместимостью станции с уже имеющимися моделями дронов путем присоединения внешнего аккумулятора нужного вольтажа», — сказали в пресс-службе «Платформы НТИ». Кроме того, такой способ также исключает необходимость в точном позиционировании.

Конкурентов мало

У саратовской разработки есть конкуренты, но пока их мало, отметили представители «Платформы НТИ». Основным конкурентом они назвали производителя дронопортов Hive.

В феврале 2022 г. CNews писал о завершении тестовых испытаний первой на тот момент в России роботизированной серийной беспилотной станции «Дронопорт Hive» на «ЗапСибНефтехиме».

А летом 2023 г. «Почта России» и другой производитель дронопортов «Русдронопорт» договорились провести тест по доставке посылок беспилотниками до специальных дронопортов, обладающих функциями почтомата. Автоматизация наземного обслуживания, смена груза и батареек, а также удаленная диспетчеризация позволит существенно снизить затраты оператора в расчете на одну посылку, сказал тогда генеральный директор «Русдронопорта» Николай Ряшин.

На ноябрь 2024 г. в России только 40% комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС) производилось полностью из отечественного сырья и компонентов. Цены на комплектующие российского производства в пять – восемь раз выше компонентов иностранного производства. Высокую зависимость от зарубежных компаний эксперты отмечают в критических компонентах, таких как двигатели, процессоры и контроллеры.

Федеральный проект развития российских БПЛА, подготовленный Минпромторгом в августе 2023 г., предполагает наращивание объемов производства БПЛА в России с 11,7 тыс. до 32,5 тыс. до 2030 гг. В марте 2025 г. CNews выяснил, что Правительство решило увеличить размер субсидий на создание сети научно-производственных центров (НПЦ) в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) субъектам России. Им будут предоставлять до 1,5 млрд руб., что на треть больше, чем планировалось выделять год назад.