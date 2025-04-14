Трамп помиловал iPhone и ПК. Пошлины на них отменены, но это только временно

Администрация Трампа временно освободила смартфоны, ПК и микросхемы от пошлин. Ранее многие производители ПК прекратили поставки своей техники в США, а Apple экстренно ввезла в страну сотни тонн своих iPhone.

Первые поблажки

Действующие американские власти решили понизить градус давления на мировую экономику и отменили пошлины на смартфоны, ноутбуки, настольные ПК, чипы и ряд других видов электроники, пишет портал Liliputing. Ранее Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) ввел 145-процентные таможенные пошлины против товаров из Китая. Теперь же он решил «сделать скидку».

Как пишет Bloomberg, совсем без пошлин Китай не останется. На него по-прежнему распространяется отдельный 20-процентный «тариф». Трамп отдельно подчеркнул, что все эти поблажки носят исключительно временный характер, что в дальнейшем пошлины могут не только вернуться, но и заметно вырасти. Также издание пишет, что власти США планируют в самом скором будущем ввести «секторальный налог», размеры которого пока неизвестны.

Туда, сюда, обратно

Ситуация с пошлинами Трампа постоянно и очень быстро меняется. Нет никаких гарантий, что через несколько дней отмена пошлин тоже будет отменена.

Bloomberg пишет, что новые послабления, возможно, очень скоротечные, коснутся товаров на сумму $390 млрд, почти треть которой (около $100 млрд) – это импорт из Китая, и в основном это смартфоны. Согласно информации пограничной и таможенной службы США (СВР), в США по итогам 2024 г. в Штаты было ввезено мобильников почти на $42 млрд, причем доля Китая здесь составила около 81%. Если рассматривать весь китайский импорт целиком, то смартфоны – это почти десятая его часть.

Хуже или лучше

К моменту выхода материала не было известно, собирается ли Трамп дополнять список товаров, на которые распространяются «льготы», новыми пунктами. Такая вероятность пока сохраняется – 12 апреля 2025 г. Трамп сообщил, что поделится новыми подробностями о своих послаблениях 14 апреля 2025 г.

По мнению частного инвестконсультанта Андрея Кочеткова, администрация Трампа готовила список исключений не экстренно, а заранее. Он сообщил «Ведомостям», что в случае расширения послаблений оно может «снова коснуться технологического сектора».

Bloomberg пишет, что послабления Трампа будут выгодны в первую очередь американским ИТ-компаниям, потому что их техника выпускается, по большей части, в Китае. Агентство упомянуло в числе «выгодополучателей» Nvidia, крупнейшего в мире разработчика чипов для видеоускорителей, а также компанию Apple.

В случае Apple все более чем очевидно. Ее крупнейший подрядчик по производству iPhone, MacBook, Mac, iPad и прочей техники – это тайваньская Foxconn, крупнейшие фабрики которой базируются в Китае. В последние годы Foxconn пытается сбросить с себя оковы зависимости от КНР – в апреле 2025 г. CNews писал об экстренном строительстве Foxconn нового завода в Индии, который станет одним из крупнейших в ее активах.

Первые последствия

Новые пошлины Трампа моментально сказались на всей мировой экономике. Одно из следствий – стремительное падение цен на нефть. Многие страны, против которых Президент США развязал торговую войну, решили ответить ему тем же и готовят зеркальные пошлины. Тем временем даже американские компании решили не оставаться в стороне – к примеру, HP и Dell, чьи компьютеры и серверы собираются, по большей части, в Китае, в начале апреля 2025 г. остановили поставки своей продукции в США, так как она считается импортом из Китая и подпадает под действие пошлин.