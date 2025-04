Трамп убивает самую важную в мире компанию для производства чипов. Пошлины вселили неопределенность, выручка рухнула

Голландский производитель литографов ASML, крупнейший на мировом рынке, под огнем. Из-за новых таможенных тарифов Трампа компания лишилась уверенности в завтрашнем дне, так как ее основной клиент – это Китай. Выручка ASML просела, акции рухнули в цене.

Законно избранный уничтожитель бизнесов

Голландская компания ASML, поставщик оборудования для производства микросхем, опубликовала разочаровывающий финансовый отчет за I квартал 2025 г. У нее рухнула выручка, упало количество заказов, и одна из причин этого – международная политика Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), пишет CNBC.

Таможенные пошлины Трампа, введенные против всего мира, подкосили ASML, даже несмотря на то, что это крупнейшая компания на мировом рынке по производству литографов. Трамп стал главой государства в конце января 2025 г. и за два месяца успел подпортить ей бизнес.

Согласно опубликованному отчету, ASML получила заказов на 3,94 млрд евро в общей сложности, что сильно ниже прогнозов аналитиков, предполагавших, что компании поступят заказы на 4,78 млрд евро. Это моментально обрушило стоимость ценных бумаг компании на 7,6%. За последний год Акции ASML упали примерно на 37%, пишет Bloomberg.

Во всем виноват Трамп

Результаты ASML за I квартал 2025 г. появились через две недели после того, как Трамп объявил о тарифах на всех экспортеров в США, что вызвало распродажу акций на фоне опасений экономического спада, ослабления потребительского спроса и неопределенности по поводу эскалации торговой войны. Аналитики предупреждали, что этот шаг повлияет на спрос на чипы и, в свою очередь, на инвестиционные планы клиентов ASML.

Intel ASML - пока единственный поставщик литографов для производства по суперсовременным техпроцессам

Генеральный директор ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) почти открыто заявил, что нынешняя политика американского Президента – это источник неопределенности для компании. Фуке имел в виду в первую очередь новые таможенные пошлины, пишет CNBC. Он также указал, что основным драйвером спроса на продукцию ASML было повсеместное распространение и внедрение искусственного интеллекта, для которого нужны специальные чипы, которые, в свою очередь требуют специального современного оборудования для их производства. Его-то и поставляет ASML.

Финансовый директор ASML Роджер Дассен (Roger Dassen) обрисовал различные способы, которыми пошлины США могут повлиять на бизнес, включая дополнительные сборы за поставки новых систем, инструментов и деталей, импортируемых в США. Другой возможный риск заключается в том, что другие страны «вводят пошлины на товары, которые отправляются из Соединенных Штатов в эти страны», — сказал Дассен.

В руководстве подчеркнули, что не собираются наращивать объемы своего производства в США, лишь бы снизить воздействие пошлин на свой бизнес. «Мы уже являемся крупным игроком в Соединенных Штатах, и мы строим свое присутствие там, где есть возможности», – сказал Дассен. «Большая часть окончательной сборки того, что мы делаем, происходит здесь, в Нидерландах», отметив, что это связано с налаженными цепочками поставок.

Дассен добавил, что было бы целесообразно передать «значительную часть» (significant part) тарифов, налагаемых на ASML, «следующим в цепочке» (next layer in the value chain), имея в виду клиентов, которые покупают ее машины для производства чипов. Он сказал, что тарифное бремя должно быть распределено справедливо, то есть те, кто импортирует в США, будут нести «львиную долю» (lion’s share), не уточнив, львиную долю чего именно.

Не все так плохо

ASML не достигла расчетных показателей не только по количеству полученных заказов – ее выручка тоже оказалась ниже ожиданий аналитиков. Впрочем, здесь разрыв не настолько большой – итоговая выручка компании по итогам I квартала 2025 г. достигла 7,74 млрд, тогда как эксперты ожидали хотя бы 7,8 млрд евро.

В то же время в плане чистой прибыли вопросов к ASML у акционеров не возникает. Ожидалось, что она составит 2,3 млрд евро, но компания получила в итоге 2,36 млрд евро.

В планы ASML входит получение выручки в размере 30-35 млрд евро по итогам всего 2025 г. исходя из этого можно сделать вывод, что руководство надеется, что оставшиеся три квартала 2025 г. окажутся для нее более успешными, нежели первая его четверть.

«Китаенезависимость» откладывается

В последнее время ASML взяла курс на независимость от Китая, который является если не крупнейшим, то одним из крупнейших потребителей ее литографов. CNews писал, что по итогам 2024 г. в 2024 г. КНР принесла ей около трети выручки.

ASML Китай по-прежнему приносит ASML миллиардную выручку

По планам компании. На Китай должно прийтись не более 20% ее общемировой выручки. Но пока все говорит о том, что достигнуть этой цели будет не так уж просто.

Как пишет Bloomberg, в I квартале 2025 г. Китай составил 27% чистых продаж систем ASML, что сделало его вторым по величине потребителем продукции компании. Кто стоит на первом месте, агентство не уточнило.

Впрочем, у ASML пока есть шанс по снижению доли Китая в общем объеме заказов. На это указывает тот факт, что в IV квартале 2024 г. из этой страны поступило 41% всех заказов, то есть почти половина. Однако снизить его долю до менее чем 20%, судя по всему, руководство компании уже на надеется. «Спрос в Китае по-прежнему высок», – сказал Дассен, добавив, что ASML видит долю КНР в своих мировых поставках чуть более 25% по итогам 2025 г.