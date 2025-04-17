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В России выделят особые частоты станциям, следящим за БПЛА

Госкомиссия по радиочастотам намерены выделить частоты для радиолокационных станций, применяемых для обнаружения БПЛА. Ранее комиссия установила правила использования средств радиоэлектронного подавления БПЛА и обязала получать разрешения от Минобороны для их использования.

Частоты для РЛС, обнаруживающих беспилотники

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о выделении частот в рамках радиолокационной службы (РЛС) для применения радиолокационных станций, предназначенных для автоматического обнаружения, сопровождения и классификации воздушных целей, включая малоразмерные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Это следует из материалов к заседанию комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.

Необходимость выделения соответствующих частот вызвана тем, что указанные типы БПЛА имеют малые значения эффективной площадки рассеяния и малые скорости полета. Такие типы РЛС смогут использоваться как самостоятельно, так и в составе систем контроля воздушного пространства.

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Министерство обороны России
ГКРЧ выделит особые частоты для радиолокационных станций, применяемых для обнаружения БПЛА

Частоты планируется выделить в диапазонах 1235-1400 МГц, 2700-3100 МГц, 5350-5600 МГц, 8450-8650 МГц, 9200-9500 МГц, 9200-9600 МГц, 9325-9425 МГц, 9500-9800 МГц, 9741,3-10277,3 МГц, 10,1-10,3 ГГц, 10,505-10,549 ГГц, 10,551-10,595 ГГц, 13,408-13,412 ГГц, 13,428-13,432 ГГц, 15,7-15,912 МГц, 16,6-17,1 ГГц, 17,1-17,3 ГГц и 33,4-34,2 ГГц.

Радиоэлектронные средства (РЭС) не должны будут создавать помехи станциям систем радионавигационной службы и требовать защиты от них в полосе 2,9-3,1 МГц. В полосе 1350-1400 МГц нужно будет выполнять ограничения на уровни нежелательных излучений от РЭС радиолокационной службы.

Также должны будут исключены вредные помехи радарам РЛС, работающим в радионавигационной службе в полосе радиочастот 9300-9500 МГц. Кроме того, в приоритетном порядке должны будут использоваться РЭС российского происхождения, включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Как ГКРЧ принимала решения по средствам противодействия БПЛА

В 2023-2024 гг. ГКРЧ приняла ряд решений относительно средства радиоэлектронного подавления (РЭП) БПЛА. Условия их использования зависят от мощности РЭП, категории ведомства – пользователя и от уровня реагирования на территории соответствующих регионов.

В большинстве случаев для приобретения РЭП требуется разрешение Минобороны, но исключения делается для Федеральной службы охраны (ФСО),

Кто может сбивать БПЛА

В 2019 г. в законодательстве появились нормы, разрешающие сбивать БПЛА силовым структурам: Министерство внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ), ФСО, Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Росгвардии, Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), Главному управлению специальных программ Президента и Федеральной фельдъегерской службы.

Позднее аналогичные полномочия были предоставлены организациям ведомственной охраны, создаваемым федеральными органами исполнительной власти и органами власти субъектов федерации, сотрудникам частных охранных предприятий (ЧОП), охраняющим объекты, в отношении которых Правительство установило обязательные требования к антитеррористической деятельности, и у сотрудников специализированных государственных унитарных предприятий, которые создаются властями субъектов федерации в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Кроме того, нормы по противодействию БПЛА в воздухе были расширены на подводные и надводные беспилотные аппараты, а также беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы.

Игорь Королев

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