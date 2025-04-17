Власти задумали ограничить параллельный импорт. Приказ уже готов

Минпромторг урежет параллельный импорт в Россию, благодаря которому россияне по-прежнему могут покупать товары иностранных брендов, несмотря санкции, которые они не просили. Приказ о сокращении готов – документ полностью меняет логику работы параллельного импорта.

Дефицит на горизонте?

Российский Минпромторг задумал масштабную реформу параллельного импорта путем его резкого сокращения и изменения общего принцип его работы. Реформа заключается в массовом сокращении числа товаров, которые можно будет ввозить по параллельному импорту, пишет издание со ссылкой на двух источников, осведомленных о ходе подготовки нововведений. Реализовано это будет путем переформатирования основной логики работы параллельного импорта – если раньше он опирался на целые категории товаров, то теперь будет просто список брендов, притом весьма ограниченный, пишут «Известия».

Нововведение преподносится в первую очередь как способ упростить работу таможни и выглядит в виде приказа, к настоящему времени готового и ожидающего регистрации в российском Минюсте. Изменения могут вступить в силу до конца мая 2025 г.

«Такой подход даст таможенникам больше возможностей контролировать ввоз товаров в Россию. Дело в том, что до введения параллельного импорта сотрудники ФТС использовали механизм, который позволял им легко различать легальную и контрафактную продукцию. Они сверялись со списком поставщиков, одобренных правообладателями. Если импортера не было в таком перечне, его партию могли притормозить на границе», – отметил источник издания.

Параллельный импорт – это фактически легализованный серый импорт. Они оба дозволяют ввозить в Россию товары без согласия на то правообладателей. В России параллельный импорт работает с мая 2022 г. – благодаря нему россияне избежали дефицита иностранной продукции, в том числе ноутбуков и смартфонов, а также стремительного роста ее стоимости.

Никакой конкретики

Источники издания не стали раскрывать, сколько всего позиций будет насчитывать список брендов, и сохранится ли возможность его расширения. Также «Известия» не пишут, как нововведение отразится на едва ли не самой главной статье параллельного импорта – на технике, особенно на смартфонах, планшетах и ноутбуках. Аналогов смартфонов, к примеру, в России, можно сказать, не существует – витрины магазинов почти на 100% заполнены именно иностранными мобильниками.

С планшетами, настольными ПК и ноутбуками попроще – эти устройства российские компании производят. Вот только внутри них все равно иностранная электроника – в стране нет своего производства как минимум флеш-памяти и современных процессоров вместе с видеочипами.

Тем не менее, именно поддержка отечественного производителя – это вторая из вероятных причин грядущего сокращения параллельного импорта. «По мере того как развивается отечественное производство недостающих позиций, нарастают поставки из дружественных стран и других факторов, перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения», – заявили изданию представители Минпромторга.

Напомним, в марте 2025 г. российские производители электроники обратились к властям с просьбой по сокращению параллельного импорта смартфонов и компьютеров. Такие меры могут привести к росту стоимости и ухудшению качества продукции и сужению ассортимента для россиян, отметили тогда эксперты.

Необходимая мера

В марте 2022 г. из-за резкого изменения геополитической обстановки из России стали массово уходить иностранные компании – они останавливали поставки, закрывали офисы, а позже и вовсе начали банкротить и ликвидировать свои юрлица. Чтобы избежать дефицита товаров, нужно было срочно подготовить защитный механизм, коим и стал параллельный импорт.

Первый перечень разрешенных к ввозу по нему товаров силами Минпромторга был подготовлен в апреле 2022 г. – на тот момент он состоял из 50 групп товаров. В дальнейшем примерно раз в три месяца в него вносились различные правки.

Запуск параллельного импорта дал возможность удержать цены на иностранную продукцию на приемлемом уровне и избежать ее нехватки. Благодаря огромному количеству категорий в списке для такого импорта всего за четыре месяца с начала работы этой схемы, к сентябрю 2022 г. в Россию было ввезено свыше 1,3 млн товаров суммарно более чем на $9 млрд. По прогнозам Минпромторга, к началу 2023 г. этот объем должен был вырасти до $20 млрд, но в дальнейшем засекретило информацию о фактических объемах параллельного импорта.

Мнение отрасли

Некоторые участники рынка поддержали инициативу Минпромторга по резкому сокращению параллельного импорта путем отказа от массива категорий товаров в пользу лишь перечня отдельных брендов. «В продуктовом сегменте за три года ситуация выровнялась, значительную долю ушедших брендов удалось заместить аналогами, – сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. – Мы считаем, что параллельный импорт должен быть разрешен для тех товаров, которые являются необходимыми для потребителей и замещать которые отечественная промышленность либо не может, либо пока не хватает необходимых объемов производства».

Впрочем, есть и те, кто с новшеством в нынешнем его виде не согласен. «Мы находимся в постоянном конструктивном диалоге с ведомством, считаем, что важно сохранить условия, при которых россияне могут покупать привычные бренды, а на рынке будет широкий ассортимент товаров. Очевидно, что если легальному бизнесу запретят ввозить востребованные товары, эту нишу займет теневой сектор», – сказал изданию президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

А что, если

Следует отметить, что приказ о реформе сокращении параллельного импорта появился почти сразу после появления информации о возможном возвращении в Россию многих иностранных компаний. К примеру, CNews писал, что LG возобновила производство на своем московском заводе, а Samsung стала вливать крупные суммы в маркетинг в России.

К моменту выхода материала сведений, подтверждающих связь между этими явлениями, в открытом доступе не было. Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович обратил внимание издания на то, что Минпромторг и раньше заявлял о намерении сократить параллельный импорт, но никаких серьезных шагов до этого не предпринимал. «Правда, утверждать, что таким образом ведомство расчищает площадку для возвращения иностранных компаний, очень рано: пока действуют санкции, говорить об этом бесполезно» – добавил он.