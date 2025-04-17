В США взорвался корпус завода по производству ракетных двигателей

На западе США произошел взрыв, который разрушил здание предприятия военно-промышленного концерна Northrop Grumman. Уточняется, что взрыв произошел 16:35 по московскому времени.

Взрыв на производстве

Здание на территории оборонного предприятия Northrop Grumman в штате Юта было полностью разрушено в результате мощного взрыва, об этом пишет Fox13 News.

По информации шерифа округа Бокс-Элдер, взрыв произошел в среду 7:38 по местному времени 17 апреля 2025 г. (16:38 по московскому времени), его причина пока не установлена. Судя по опубликованным офисом шерифа кадрам, одно из зданий завода, занимающегося производством твердотопливных ракетных двигатели, полностью разрушено.

На видеозаписи Fox13 News очевидцев виден столб дыма, поднимающийся над объектом. О возможном выбросе в атмосферу опасных веществ на 17 апреля не сообщается. Последствия взрыва в здании военного завода корпорации Northrop Grumman в США сняли также на видео. очевидцы публикуют кадры в социальных сетях. На ролике можно увидеть огромный столб дыма на месте инцидента. Несмотря на масштаб разрушений, информации о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы, начато расследование причин произошедшего.

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Northrop Grumman — американская военно-промышленная компания. Корпорация производит в том числе высотные беспилотники-разведчики RQ-4 Global Hawk, также она являлась производителем стелс-бомбардировщика B-2 Spirit. Компания была образована в 1994 г. в результате слияния компаний Northrop Corporation и Grumman Corporation. Это по сути глобальная компания в сфере аэрокосмической, оборонной и охранной промышленности. Большая часть бизнеса связана с правительством США, в основном с Министерством обороны и разведывательным сообществом США.

Представители Northrop Grumman подтвердили инцидент на предприятии в Юте, где производили твердотопливные двигатели. Причины взрыва устанавливаются. Общественность призывают воздержаться от поездок в район происшествия, пока продолжается расследование.

Завод боеприпасов Rheinmetall

В январе 2025 г. на заводе боеприпасов Rheinmetall в испанской провинции Мурсия произошел взрыв. Ранения получили шесть человек. Onda Regional сообщал, что на пороховом заводе в районе Хавали-Вьехо взорвалась цистерна, Heraldo также пишет о взрыве резервуара.

Пострадавшие получили ожоги и отравились дымом, один из них получил травму головы. Ранения одного из пострадавших оцениваются как серьезные, передавала радиостанция Heraldo. Всех раненых, по ее информации, госпитализировали, им от 30 до 52 лет, все пострадавшие — рабочие завода.

По информации Cadena Ser, взрыв прозвучал около 16:20 по местному времени (18:20 по московскому времени). После него на месте начался пожар, который охватил 2 тыс. кв. м., в основном заросшие кустарником. Cadena Ser пишет, что горел лесной массив и что было два очага возгорания — во втором месте пламя охватило площадь в 1 тыс. кв. м.

Rheinmetall — немецкий концерн, образованный 13 апреля в 1889 г. Сейчас концерн является одним из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе. В основном концерн занимается машиностроением, производством военной техники, оружия, а также производством комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира концерна находится в Германии. В 2025 г. Rheinmetall — один из крупнейших поставщиков оружия на Украину. Оружейный завод в Хавали-Вьехо — один из семи, которыми международный концерн владеет в Испании.

Восстановление ВПК Европы

Европейский союз 4 марта 2025 г. объявил о программе «перевооружения Европы». За последние дни совокупная рыночная капитализация крупных европейских оборонных фирм выросла на 40 млрд евро, или на 21%. Хотя это отражает оптимизм в отношении оживления военно-промышленного комплекса (ВПК) Европы, гораздо менее ясно, сможет ли Старый Свет найти средства и для собственных оборонных нужд, и для помощи Украине, писал The Economist.

Статья журналистов The Economist подчеркивает, что, несмотря на помощь Европейского союза (ЕС) Украине в размере 132 млрд евро и замороженные российские активы на 210 млрд евро, Европа способна на большее. План Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) по перевооружению ЕС предусматривает ослабление долговых правил, создание кредитного фонда на 150 млрд евро и увеличение военных расходов до 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), что может поддержать Киев.

Украина, покрывающая 40% своих военных нужд за счет собственного производства при поддержке компаний вроде Rheinmetall и KNDS, может обойтись без новых поставок из США. Пример Дании, финансирующей украинские гаубицы «Богдана», вдохновляет, но истощенные европейские запасы ограничивают поставки бронетехники и боеприпасов, как отметил европейский эксперт Международного института стратегических исследований Том Уолдвин (Tom Waldwin). В 2024 г. Дания таким образом закупила для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) 18 гаубиц «Богдана» украинского производства. Но, поскольку Европа еще в 2022 г. опустошила свои военные запасы, ей будет трудно предоставить Киеву боевые бронированные машины, гаубицы и высокоточные боеприпасы. Как метко заметил Уолдвин, нет смысла рыться в шкафу, из которого выгребли все подчистую.

Как утверждает Уолдвин, большая часть продукции Южной Кореи на ближайшие несколько лет уже зарезервирована либо для Польши, которая с 2022 г. подписала контракты на сумму $16 млрд , либо для собственных вооруженных сил. Есть еще два варианта. Первый — закупать у США. И президент США Дональд Трамп (Donald Trump), славящийся своей любовью к сделкам, мог бы одобрить этот шаг. Однако, если он сочтет Украину препятствием на пути к мирному соглашению, он может отказать американским фирмам в разрешениях на экспорт или потребовать ограничения возможностей любого оружия, которое они продают. Второй вариант — Европа может использовать собственные денежные средства для крупных инвестиций в оборонные предприятия Украины. Они отлично знают, как доставить новую технику и вооружение с конвейерных линий на передовую в течение нескольких недель или месяцев.