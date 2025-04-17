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Zoom перестал работать во всем мире из-за отключения домена

В Zoom произошел глобальный сбой 16 апреля 2025 г. Пользователи не могли общаться друг с другом через приложение и запускать онлайн-конференции на несколько человек. Домен был по ошибке отключен, при попытке зайти на ИТ-платформу для видеосвязи пользователи получали ошибку. Пользователи Reddit выяснили, что это была сетевая проблема из-за активации опции в ИТ-системе безопасности регистрации доменов.

Глобальный сбой

Платформа для осуществления видеозвонков Zoom перестала работать во всем мире 16 апреля 2025 г., пользователи не могли общаться друг с другом через приложение и запускать онлайн-конференции несколько человек, об этом пишет The Verge.

16 апреля 2025 г. произошел глобальный трехчасовой сбой в работе Zoom из-за того, что домен был отключен по ошибке. При попытке зайти на ИТ-платформу для видеосвязи пользователи получали ошибку 502 Bad Gateway. Клиенты ИТ-сервиса не могли войти в приложение или подключиться к видеозвонкам.

Zoom — это ИТ-платформа для осуществления видеозвонков, организации собраний и вебинаров. Этот сервис позволяет общаться через видео- или аудиосвязь. Он устанавливается на персональном компьютере (ПК), планшет или мобильные устройства, а также работает в облаке. Приложение Zoom было разработано в 2013 г. для представителей бизнеса и обрело особую популярность в период пандемии Covid-19, когда его стали активно использоваться не только работники компаний, но и простые люди для общения с родными и близкими.

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Unsplash - Iyus Sugiharto
Zoom перестал работать во всем мире из-за отключения домена

По данным Downdetector, количество сообщений о проблемах достигло более 67 тыс. пользователей Zoom по состоянию на 15:01 по восточному времени. Проект Downdetector отслеживает перебои в работе ИТ-сервисов, собирая отчеты о состоянии из различных источников, в том числе об ошибках, допущенных пользователями на его сайте.

Один из пользователей Zoom отметил на Downdetector: «Ух ты, наверное, не очень хороший знак, что даже страница состояния Zoom не работает». Другой заметил: «Zoom не работает? Кто-нибудь еще испытывает проблемы?» «Zoom не работает. Может быть, не стоит размещать свои страницы с информацией о времени работы и статусе в той же системе (или конфигурации DNS), что и остальные приложения?» — сказал один из пользователей. После того как в США поступило более 50 тыс. сообщений о проблемах с ИТ-сервисом, сотрудники Zoom объявили о начале технических работ над проблемой, нарушившей доступ десятков тысяч пользователей.

Представители Zoom опубликовали пост о том, что у Zoom произошел сбой, который затронул некоторых пользователей, но в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Технические причины

Пользователи Reddit выяснили, что это была сетевая проблема из-за активации (согласно «Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN)) опции serverHold в ИТ-системе безопасности регистрации доменов или у хостинга GoDaddy, с которым работает Zoom.

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Downdetector
Сбой в Zoom

Многочисленные пользователи писали в социальной сети X об ошибке с кодом 5003, когда прилагали усилия для работы с приложением и сайтом. «Этот инцидент затрагивает: Zoom Meetings (Встречи Zoom), Zoom Phone - Global (веб-портал (Admin/Users/Provisioning/Dashboard & Reporting), Zoom Contact Center - Global (веб-портал (Admin/Users/Provisioning)) и Zoom Website (веб-портал)», - говорилось на странице статуса Zoom.

Со слов разработчиков Zoom, причиной проблем стал сетевой ИТ-инцидент с доменом zoom.us, который оказался на время деактивирован в зонах DNS и получил статус serverHold.

Инженеры Zoom оперативно решили проблему с DNS-регистрацией домена zoom.us, но потребовалось некоторое время т.е. более трех часов, чтобы плафторма Zoom снова стал доступен для всех, пока прошло обновление в записях DNS-серверов по всему миру. В настоящее время ИТ-сервисы платформы работают штатно, уверяют разработчики.

Российские аналоги

Уход западных ИТ-сервисов с отечественного рынка в 2022 г. стал мощным триггером для развития российских ИТ-решений. В первую волну ухода западных ИТ-сервисов российского аналога Zoom не существовало. Часть компаний экстренно перешли в те продукты, которые смогли найти. Однако за три года количество и качество сервисов сильно выросло. Поэтому бизнес снова смотрит на рынок, чтобы найти решение, которое полностью заменит привычные западные продукты.

Zoom установил высокую планку качества — это технологически сложный ИТ-продукт, максимально простой и дружелюбный для пользователя, утверждают отечественные разработчики. Видеоконференции стали стандартом для рынка благодаря высокому качеству и стабильности встреч даже при слабом соединении или тысячах одновременных участников. В России нет разработчиков уровня Microsoft — ресурсы вендоров сильно ограничены, а сделать свой Zoom или MS Teams до сих пор ни у кого не вышло.

За три года отечественные аналоги Zoom представили как крупные ИТ-разработчики, так и заявившие о себе стартапы. Сервисы для коммуникаций развивают «Яндекс», МТС, Контур, VK, Сбербанк, TrueConf, IVA и другие.

Антон Денисенко

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