ИТ-компаниям придется спонсировать колледжи и школы, чтобы не лишиться госаккредитации

Российский ИТ-бизнес в скором будущем могут обязать перечислять деньги школам и колледжам в обмен на сохранение аккредитации Минцифры со всеми полагающимися льготами. Инициативу прорабатывает Минцифры, размер платежей – пока 5% от сэкономленных за счет налоговых льгот денег.

Касса там

Минцифры России может обязать отечественный ИТ-бизнес помогать деньгами колледжам и школам, пишут «Ведомости». В августе 2024 г. были озвучены аналогичные требования, но касались они только спонсирования вузов. Кто откажется, лишится аккредитации Минцифры, а следом исчезнут и всевозможные льготы, которые дает ИТ-аккредитация – ипотека под минимальный процент и отсрочка от армии, налоговые послабления и пр.

Тот же механизм понуждения к выплатам Минцифры планирует применять и в случае отчислений школам и колледжам, пишут «Ведомости». Размер этих выплат составит 5% от суммы, сэкономленной компаниями благодаря налоговым льготам, ставшим следствием наличия ИТ-аккредитации. К моменту выхода материала речи об увеличении размеров отчислений не было.

По информации издания, о планах Минцифры по принудительной поддержке школ и колледжей средствами ИТ-компаний 17 апреля 2025 г. говорил лично глава ведомства Максут Шадаев в рамках ежегодного собрания ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». По его словам, компании либо помогают учебным заведениям, либо лишаются аккредитации, и подчеркнул, что помощь может быть и нематериальной.

Проверенный способ

Российские вузы стали первыми объектами спонсирования со стороны ИТ-бизнеса в обмен на сохранение ИТ-аккредитации. Как сообщал CNews, Максут Шадаев анонсировал соответствующее нововведение в августе 2024 г. Предполагалось, что нововведение вступит в силу в 2025 г.

МГИМО Сохранение ИТ-льгот становится платным

Как пишет «Хабр», в ноябре 2024 г. была озвучена дополнительная идея – Минцифры предложило крупным ИТ-компаниям с годовой выручкой свыше 1 млрд руб. вкладываться в российское ИТ-образование не только рублем, но и кадрами. Иными словами, компаниям предлагалось выделять сотрудников из своего штата, чтобы те шли преподавать в вузах и передавать знания студентам. Также нововведение предполагало стажировки для студентов и техническое оснащение учебных заведений. Мотивация к выполнению всего этого была та же – кто не станет, потеряет аккредитацию.

Как пишут «Ведомости», новые условия получения и продления аккредитации Минцифры будут включать обязательный пункт о наличии подписанных соглашений с учебными заведениями. До конца лета 2025 г. Минцифры собирается «формализовать все принципы», отмечает издание.

Откуда у ИТ-компаний льготы

Российские ИТ-компании за последние пять лет получили целый ряд послаблений. Началось все в 2020 г., когда Россию и весь мир захлестнула пандемия коронавируса – летом этого года им снизили налог на прибыль со стандартных 20% до 3%, а тарифы страховых взносов – с 14 до 7,6%. Все это делалось в рамках поддержки ИТ-отрасли на период пандемии.

В начале 2022 г. после резкой смены геополитической обстановки налог на прибыль ИТ-компаниям и вовсе обнулили. В этот же период сотрудникам аккредитованных Минцифры ИТ-компаний начали предоставлять льготную ипотеку, условия по которой постоянно улучшались. В частности, процент по которой с течением времени в некоторых банках упал до 2%. Тогда же появилась и отсрочка от армии. Так совпало, что все эти бонусы появились сразу после массового бегства ИТ-специалистов за рубеж, случившегося в марте и апреле 2022 г.

С 1 января 2025 г. налог на прибыль для ИТ-компаний вырос с нуля до 5%. Для предприятий из других отраслей его повысили с 20 до 25%.

Мнение отрасли

Объединение «Руссофт» (в него входят ICL, VK Tech, Softline, «БФТ-холдинг», «Группа Астра», «Т1» и многие другие) полностью поддерживает нововведение Минцифры, пишут «Ведомости». Положительно об инициативе высказываются и другие участники рынка, в частности, ИТ-интегратор «Телеком биржа». Его HR-директор Екатерина Смирнова сообщила изданию, что инвестиции в образование «укрепляют кадровый потенциал отрасли».

В то же время Смирнова подчеркнула, что важно, «чтобы размер отчислений учитывал реальные возможности компаний, особенно в условиях нестабильной экономики». Также она высказалась по поводу обучения студентов специалистами российских ИТ-компаний. По ее мнению, «обучение на российских продуктах нужно и простимулирует развитие отечественной ИТ-экосистемы и процесс импортозамещения». Но она отметила также, что нужно соблюдать баланс, чтобы учащиеся владели и зарубежными инструментами, «чтобы оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке»