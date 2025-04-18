Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежна

Хитрая ловушка от Microsoft

При миграции в облако компании, инвестировавшие значительные средства в инфраструктурные решения Microsoft, на практике вынуждены делать выбор в пользу IaaS-сервисов Azure, хотя в теории им доступно множество альтернатив. Именно так The Register интерпретирует заявления, направленные Google и Amazon в адрес Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) в рамках продолжающегося антимонопольного расследования ведомства, касающегося состояния британского рынка облачных услуг.

В прошлом клиенты Microsoft имели возможность покупать самые обыкновенные лицензии на серверное ПО компании для дальнейшего развертывания на любом оборудовании – в собственной инфраструктуре или облаке стороннего провайдера.

Однако в 2019 г. «гигант из Редмонда» внес изменения в политику лицензирования, и теперь желающим строить виртуальную инфраструктуру на базе ПО Microsoft в облаках «зарегистрированных поставщиков» (“listed providers”) стало необходимо приобретать специальную, более дорогостоящую лицензию. В список зарегистрированных поставщиков попали Amazon, Google и Alibaba – основные конкуренты Microsoft на рынке облачных сервисов.

Таким образом, желающим использовать ОС Windows Server и/или СУБД SQL Server в облаках гиперскейлеров, помимо Azure, теперь приходиться тратить вплоть до четырех раз большие суммы на приобретение лицензий на ПО Microsoft.

Microsoft Давние клиенты Microsoft попали в искусно расставленный капкан

Подобное положение дел негативно сказывается на конкурентоспособности сервисов Google Cloud Platform (GCP) и Amazon Web Services (AWS) в сравнении с Microsoft Azure, считают в Google и Amazon. Компании, имеющие зрелую вычислительную инфраструктуру, построенную на технологиях Microsoft, при миграции в облако фактически вынуждены выбирать Azure или сильно переплачивать.

Третий путь доступен немногим

Конечно, существует и третий путь: портирование всех используемых в организации приложений на другую операционную систему альтернативного поставщика, например, семейства Linux и спокойная миграция в облако GCP или AWS. Однако на практике этот процесс может занять несколько лет и потребовать серьезных финансовых вливаний, что не делает его привлекательным в глазах менеджеров компаний, считают в Google.

Google утверждает, что ей известно об успешных случаях миграции на Linux в подобных обстоятельства, но в каждом из них процедура «занимала несколько лет, требовала значительных затрат была быть реализована большинством клиентов ввиду отсутствия внутренних кадровых ресурсов, занятых в области разработки ПО», – говорится в отчете CMA.

В другом отчете ведомства изложена позиция AWS, которая в целом совпадает с позицией Google по этому вопросу.

«AWS заявила, что для некоторых рабочих нагрузок возможны перепроектирование и переработка под Linux, но это редкость, поскольку требует больших затрат со стороны клиента и занимает долгие годы», – говорится в документе. Во многих же случаях отказ от Windows в пользу Linux и вовсе нецелесообразен с финансовой точки зрения.

В AWS также утверждают, что примерно половина пользователей Azure с радостью ушла бы к конкурентам, если бы не лицензионная политика Microsoft и зависимость бизнес-процессов от ПО редмондцев.

Чего хотят гиперскейлеры

Google и AWS ожидают от CMA действий, нацеленных на устранение ценового барьера, якобы искусственно возведенного Microsoft.

В январе 2025 г. британский регулятор заявил, что рынок облачных сервисов в Британии находится в не самом лучшем состоянии, в том числе из-за антиконкурентных практик, взятых на вооружение, американскими гиперскейлерами. Методы Google беспокойство у CMA не вызвали, а вот к поведению Amazon и Microsoft на рынке ведомство пообещало присмотреться повнимательнее.

Google Cloud хоть и входит в тройку крупнейших облачных провайдеров мира, но его успехи в плане завоевания рынка меркнут в сравнении с демонстрируемыми AWS и Azure. Согласно данным Synergy Research Group, по итогам IV квартала 20224 г. рыночная доля облака Google по показателю совокупной выручки составляла 12%, что на 9 процентных пунктов меньше результата Azure корпорации Microsoft (21%) и на 18 п. п. отставала от лидера – Amazon Web Service (AWS).

Навязать конкуренцию американским глобальным гиперскейлерам в отчетном периоды постарались китайский Alibaba Cloud (4%), американские же Oracle (3%), а также Salesforce, IBM Cloud и китайский Tencent (по 2% каждый).

Позиция Microsoft

Сама Microsoft проблемы в сложившейся ситуации не видит. В своем заявлении для ведомства она уверяет, что крайне осторожно подходит к процессу ценообразования. Как отмечают в компании, если бы цены на ее ПО были чрезмерно высокими, у ее конкурентов появился бы стимул создать условия для перехода клиентов на альтернативное ПО.

Как ранее сообщил CNews, в марте 2025 г. Microsoft в довольно жесткой манере отреагировала отреагировала на обвинения в свой адрес, назвав сам факт обращения Google и Amazon в антимонопольный орган с призывом «вмешаться и ограничить расценки» «экстраординарным и беспрецедентным».

В Microsoft также обратили внимание регулятора на едва ли не монопольное положение Amazon на рынке – на ее долю пришлось до 50% рынка (9 млрд фунтов стерлингов) – и припомнили Google попытки дискредитировать конкурента в глазах антимонопольных регуляторов, притом чужими руками.

В октябре 2024 г. Microsoft обвинила Google в ведении тайной войны против принадлежащего ей облачного сервиса Azure, целью которой является приобретение благосклонности директивных органов и антимонопольных структур Европейского Союза. Для достижения поставленной цели поисковый гигант, по информации Microsoft, сформировал коалицию облачных провайдеров Open Cloud Coalition, в авангарде которой – малые европейские компании, представляющие отрасль.