Арестован глава НИИ Минобороны, занимающегося разработкой и аттестацией ПО

Арестован и отправлен под домашний арест начальник 27 ЦНИИ Минобороны. Ему предъявлены обвинения в том, что он брал взятки с собственных сотрудников за включение в состав научной группы, членам которой полагались дотации.



Мера пресечения — домашний арест

Савеловский районный суд столицы по ходатайству военного следственного управления Следственного комитета России заключил 64-летнего Андрея Протасова, руководителя ФГУ «27-й ЦНИИ» Министерства обороны, на два месяца под домашний арест. Ему запрещено контактировать с фигурантами продолжающегося расследования, использовать средства связи он может только в чрезвычайных ситуациях, пишет «Коммерсант».

Протасову предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК России). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ЦНИИ осуществляет военно-научное сопровождение около 50 автоматизированных систем и комплексов Минобороны и включает центр аттестации и систематизации ПО. 27 ЦНИИ Минобороны был создан еще в Советском Союзе — в августе 1954 г., как указано на сайте министерства.

Десятки миллионов для нужд организации

В 2014–2024 гг. ЦНИИ исполнял многомиллионные контракты с госзаказчиками по разработке и внедрению различных современных технологий. Как выяснило следствие, Протасов отвечал за создание инициативной научной группы, которой полагались выплаты стимулирующего характера.

Следственный комитет России Начальника военного ЦНИИ следствие обвиняет в получении взяток на десятки миллионов рублей

Чтобы получать их, а также за общее покровительство, сотрудники должны были платить Протасову откаты. Для этого он, как утверждается, придумал целую систему. Протасов получил таким образом, по предварительным данным следствия, несколько десятков миллионов рублей в 2020–2025 гг. Свою вину он признал частично и заявил, что деньги тратил на текущую деятельность института.

Протасов, доктор и профессор военных наук, автор более 130 научных работ, руководит ЦНИИ с февраля 2008 г. До этого он окончил Серпуховское высшее командное училище по специальности «автоматизированные системы управления войсками и оружием», а также Военную академию РВСН имени Дзержинского, служил в ракетных войсках стратегического назначения, был отмечен орденом Почета и многочисленными медалями.

Другие дела о взятках в Министерстве обороны

В январе 2025 г. CNews писал о еще двух делах с обвинениями во взяточничестве представителей структур Минобороны. 20 января 2025 г., например, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего начальника военного представительства Минобороны России Валентина Корбута за получение взяток (часть 6 статьи 290 УК России). Подсудимый вину признал, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Из материалов дела следует, что Корбут договорился получать от генерального директора ЗАО «СПЭЛ» взятки за общее покровительство и попустительство по службе при контроле исполнения государственного военного заказа. Взятка на общую сумму более 6,3 млн руб. была передана с участием сторонних коммерческих организаций по мнимым договорам на поставку металлопродукции, взятка на сумму более 17,8 млн руб. — по мнимой сделке, связанной с нанесением маркировки, покрытий и переупаковкой печатных плат.

В конце января 2025 г. суд арестовал начальника 5481 военного представительства Министерства обороны России Сергея Болгарева по делу о коррупции на государственных контрактах, субподрядчиком по которым являлся ОАО «Пятигорский завод «Импульс». По версии следствия, в 2017-2023 гг. Болгарев получил более 14 млн руб. от гендиректора завода Сергея Кузьменко за формальную приемку продукции военного назначения и общее покровительство при исполнении гособоронзаказа.