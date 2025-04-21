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Налоговая заблокировала счета российского аналога Starlink

Операции по счетам российского частного аэрокосмического холдинга SR Space приостановлены по распоряжению ФНС. Компания не заплатила налоги из-за кассового разрыва. Гендиректор уверяет, что это не означает ничего страшного для бизнеса. Правда, убыток стартапа в 2024 г. в три раза превысил выручку.

Кассовый разрыв

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам российской частной космической компании SR Space (АО «СР Спейс»), выяснил РБК.

Представитель SR Space сообщил, что счета заблокировали из-за задержки с оплатой налогов, которая возникла в связи с кассовым разрывом.

У компании, по словам ее гендиректора Олега Мансурова, кассовый разрыв возник в связи с тем, что деньги по контрактам этого года еще не поступили. Мансуров считает, что решение ФНС не отразится на деятельности компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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Telegram SR Space
Кассовый разрыв в SR Space привел к неуплате налогов и блокировке счетов ФНС

SR Space существует с 2020 г. Выручка АО «СР Спейс» в 2024 г. составила 53,8 млн руб. (рост год к году 20%), чистый убыток — 154,2 млн руб. (в 2023 г. была зафиксирована прибыль 555 тыс. руб.), дебиторская задолженность — 48,8 млн руб., кредиторская — 73,5 млн руб. Летом 2024 г. на pre-IPO на Мосбирже компания привлекла 23,5 млн руб. Pre-money оценка компании на pre-IPO составляла 13,7 млрд руб.

Расходы превышают доходы

Все растущие компании, включая стартапы, находятся в инвестиционной фазе, когда расходы превышают доходы, и это нормально, объяснил изданию партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов.

Мансуров рассказал, что его компания уже трижды сталкивалась с кассовыми разрывами и из этого планирует выйти и возобновить операции в мае или раньше при получении инвестиций или денег по контрактам. По собственным данным SR Space, оборот компании по итогам 2024 г. составил 454 млн руб., что более чем в 1,5 раза выше, чем годом ранее.

Такая ситуация у молодых компаний встречается часто, подтвердил Дмитрий Калаев, партнер Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), но заметил, что именно кассовые разрывы являются главной причиной «смерти» бизнесов. Текущее финансовое положение SR Space, согласно отчетности компании, сказал эксперт, выглядит неоптимистично: «Не всегда бухгалтерские цифры достоверно отражают ситуацию, но при убытке, в три раза превышающем выручку, оптимизм испытывать сложно».

Борисов отметил невысокий спрос на pre-IPO SR Space: «Они долго собирали книгу заявок, не смогли закрыть ее — спроса не было. Тогда же раскрыли финансовую отчетность, и стало понятно, что SR Space — не топ-перформер, похвастаться финансовыми результатами не может. Конечно, можно возразить, что это компания на стадии роста и т.д., но по доступной публичной отчетности видно, что компания сильно зависит от внешних вливаний».

Одним из вариантов привлечения инвестиций для SR Space, считает Калаев, могло бы быть вложение не в весь бизнес, а, например в прибыльную «дочку» «СР Дронс». Выручка ООО «СР Дронс» в 2024 г. составила 110 млн руб., прибыль — 19 млн руб.

Чем занимается SR Space

Компании группы SR Space предоставляют полный спектр услуг в космической отрасли - от запуска ракет-носителей до анализа данных. Разрабатывают суборбитальные и орбитальные ракеты-носители сверхлегкого и легкого классов, малые космические аппараты и предоставляет услуги по развертыванию различных спутниковых группировок. У группы компаний пять целевых рынков: услуги по запуску космических аппаратов, производство спутников, защита от БПЛА (беспилотные летательные аппараты), спутниковая съемка, спутниковая связь.

Сейчас компания, как сказал Мансуров, продолжает работу над проектированием многоразовых ракет, в частности над двигателем и системой возврата первой ступени. Ведется также работа по сборке пяти малых космических аппаратов. По направлению анализа данных выполняется несколько контрактов.

Анна Любавина

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