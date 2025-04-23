Популярная телеведущая займется видеонаправлением VK

Известная в прошлом ведущая федеральных телеканалов Марианна Максимовская возглавила направление «VK Видео». После блокировки YouTube данная видео-платформа стала самой популярной в России, а в ее развитие VK вложила десятки миллиардов рублей.

Марианна Максимовская возглавила «VK Видео»

Интернет-холдинг VK сообщил о назначении главой подразделения «VK Видео» Марианны Максимовской. Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение интонационных форматов контент, «ориентированных на современные тренды и потребности аудитории».

Марианна Максимовская - известная телеведущая. С 1991 по 2015 гг. она работала ведущей новостных передач на телеканалах НТВ, ТВ-6, ТВС и «Рен ТВ». Длительное время она вела информационно-аналитическую программу «Неделя» на «Рен ТВ». Затем Максимовская перешла в PR-агентство «Михайлов и партнеры», которым она руководила с 2018 г.

«VK Видео» - видеохостинг, созданный внутри социальной сети «ВКонтакте» (входит в состав холдинга VK). Также в рамках социальной сети было создано направление «VK Клипы» - для коротких вертикальных видео.

VK Марианна Максимовская возглавила «VK Видео»

В 2023 г. гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова и технический директор Александр Соболь покинули компанию. После этого управление социальной сетью стал осуществлять коллегиальный орган - управляющая команда, в состав которой входит топ-менеджмент VK и «ВКонтакте».

Рост популярности «VK Видео»

По данным MediaScope, в марте 2025 г. количество ежедневных пользователей (DAU) «VK Видео» составило 41,1 млн человек, YouTube - 28,9 млн. На третьем месте находится RuTube (принадлежит «Газпром-Медиа») с 9 млн человек.

Росту популярности «VK Видео» способствовала блокировка YouTube, которая фактически произошла в России на мобильных устройствах летом 2024 г., а в конце 2025 г. была расширена и на сети фиксированной связи.

VK за последние время вложил немало средств в продвижение «VK Видео» и переманивание блогеров с YouTube. Так, в 2022 г. у бывшего кредитивного директора ТНТ Вячеслава Дусмухаметова была приобретена студия Medium Quality Production (MQP), выпускавшая ролики для YouTube.