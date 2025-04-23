Сын основателя «Билайна» получил девять лет за хищение акций

Сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина Борис (признан в России иноагентом) заочно приговорен российским судом к девяти годам заключения. Его обвиняют в хищении акций каршерингового сервиса Belkacar. Ранее по этому же делу были осуждены немецкий бизнесмен Ральф Новак и Ильнур Азмуханов.

Приговор в отношении Бориса Зимина

Преображенский суд Москвы заочно вынес приговор предпринимателю Борису Зимину (признан в России иностранным агентом), сыну основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина.

Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ - «Мошенничество. совершенное группой лиц либо в особо крупном размере».

Суд установил, что с февраля 2017 г . по октябрь 2019 г. Зимин организовал хищение 100% акций коммерческой организации. Ранее сообщалось, что речь идет об АО «Каршеринг» - юридическом лице каршерингового сервиса Belkacar.

Как говорится в сообщении прокуратуры, Зимин знал, что указанные акции являются единственным активом компании, принадлежащей иностранному гражданину, и хищение акций повлечет потерю контроля над коммерческой организацией основного акционера.

«Хищение 17,8 тыс. акций стоимостью 367 млн руб. совершено совместно с соучастниками через подконтрольное юридическое лицо путем заключения ряда гражданско-правовых сделок», - сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил Бориса Зимина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб. и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческой организации на срок два года. Одновременно суд удовлетворил иск потерпевшего на сумму причиненного ущерба.

Дело о хищении акций Belkacar

Ранее, в 2024 г., Тушинский районный суд Москвы вынес приговор другим фигурантам дела - гражданину Германии Ральфу Новаку и Ильнуру Азмуханову. Новак был приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 800 тыс. руб., Азмуханов - к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере 500 тыс. руб. Также с обоих фигурантов было взыскано 393 млн руб. в пользу потершей стороны. Обвиняемые своей вины не признали.

Ральф Новак - гендиректор компании Singular CIS, Ильдар Азмуханов - инвестиционный директор швейцарского фонда Winterberg Group. Они оба были арестованы в 2022 г. Еще одним обвиняемым является гражданин Германии Фабиан Кройхер, заочно арестованный российским судом.

Единственным владельцем АО «Каршеринг» является кипрский оффшор Belkacar. Ранним инвестором проектам был Бенедикт Соботка, его российскими активами управляла компания «Бранстон».

По версии следствия, в 2017 г. Новак и Азмуханов вступили в преступный сговор с целью хищения акций Belkсacar, а также 50% доли «Бранстона». Доля Belkacar была передана Bryanston Resources, которая затем была переименована в Winterberg Group.

В 2019 г. Дмитрий Зимин через BMT Private Equity приобрел у Winterberg Group ее долю в Belkacar. Но одновременно немецкая компания B.S. Beteiligungsgesellschaft, подконтрольная Бенедикту Соботке, инициировала судебные разбирательства на Кипре с целью возврата 52,4% акций Belkacar.

Российский рынок каршеринга

Российский рынок каршеринга в 2024 г. составил 63 млрд руб., увеличившись за год на 43%. К таким данным пришли в «Б1». Лидером рынка является компания «Делимобиль», у которой 32 тыс. автомобилей. На втором месте «Ситидрайв» (входит в экосистему Сбербанка) с 19 тыс. машин, на третьем - «Яндекс.Драйв» с 17 тыс. машин. У BelkaCar 7 тыс. машин.