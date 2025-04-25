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Apple по-тихому переносит сборку iPhone из Китая в Индию. Китайские власти запретили местному бизнесу им помогать

Американская компания Apple ускоряет процесс переноса производства iPhone из Китая в Индию. Руководство компании активно выводит свои цепочки поставок из Китая на фоне противостояния администрации президента США и китайского правительства. В апреле 2025 г. китайские правительство начало блокировать поставки китайского оборудования для производства смартфонов в Индию.

Запрет на содействие

Власти Китая запретили местным компаниям помогать Apple переносить производство в Индию, пишет AppleInsider. Ведь Индия укрепляет позиции в качестве важнейшего производственного центра для Apple.

Индия становится важным производственным хабом для Apple, которая активно переносит цепочки поставок из Китая на фоне напряженных отношений между администрацией Дональда Трампа (Donald Trump) и китайским правительством, как писал CNews.

По информации AppleInsider, недавно китайское правительство заблокировало поставку в Индию оборудования, предназначенного для одного из поставщиков Apple. Это оборудование было необходимо для проведения тестового производства iPhone 17.

Производство iPhone в Индии в начале 2025 г. достигло $22 млрд, увеличившись на 60% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г. Теперь каждый пятый iPhone в мире собирается в Индии, хотя еще недавно эта доля была почти нулевой. Основное производство iPhone в Индии сосредоточено на заводах в штатах Тамилнад и Карнатака, где ключевую роль играет компания Foxconn, главный производственный партнер Apple. Tata Electronics и Pegatron также способствуют росту объемов. За последние 12 месяцев (с марта 2024 по март 2025 г.) Apple экспортировала из Индии iPhone на $17,4 млрд.

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Unsplash - Ling Tang
Apple по-тихому переносит сборку iPhone из Китая в Индию, но китайские власти запретили местному бизнесу помогать им в этом

Как информировал CNews, для Apple Индия предлагает не только уход от Китая, но и доступ к растущему внутреннему рынку. Объем продаж iPhone в стране достиг $8 млрд в 2024 финансовом году, несмотря на то, что Apple занимает лишь 8% индийского рынка. iPhone как символ престижа по-прежнему пользуется спросом среди растущего среднего класса Индии.

Для реализации сделки поставщик учредил подставную компанию в Юго-Восточной Азии, которая закупила необходимое оборудование и попыталась перенаправить его на завод Foxconn в Индии, пишет AppleInsider. Отмечается, что это не первый случай, когда китайские власти задерживают или блокируют поставки оборудования для производства iPhone в Индию. К примеру, компания Foxconn вынуждена ждать разрешений от местных властей уже по кварталу, а раньше хватало и пару недель на одобрения поставок на ее заводы в Индии. Нередко китайские власти отклоняют заявки на экспорт без объяснения причин.

Попытки освоить и другие рынки

Помимо переезда в Индию, руководство Apple также рассматривает возможность расширения сборки iPhone в Бразилии, чтобы обойти тарифы США на товары из Китая. Руководство компании-производителя изучает возможность увеличения мощности своих бразильских предприятий, которые существуют с 2011 г., по мнению аналитиков Bloomberg, возможно даже в партнерстве с Foxconn в бразильском городе Сан-Паулу.

Хотя в 2025 г. бразильские власти собираются лишь некоторые модели iPhone для местного рынка, Apple планирует расширить сборку и на другие модели, включая даже iPhone 16 Pro. Если эти планы осуществятся, iPhone, собранные в Бразилии, смогут не только удовлетворять местный спрос Бразилии, но и экспортироваться в США с более низкими таможенными пошлинами — на апрель 2025 г. они составляют 10%.

Лидер китайского рынка смартфонов

В 2023 г. Apple стала лидером китайского рынка смартфонов с долей в 17,3% против 16,8% годом ранее. Впервые за многие годы первое место по продажам смартфонов в Китае заняла не местная компания, об этом свидетельствуют данные аналитиков IDC.

Согласно исследованию IDC, объем китайского рынка смартфонов в 2023 г. достиг 271,3 млн штук, снизившись на 5% в сравнении с 2022 г. Поставки устройства оказались самыми низкими за десять лет.

Антон Денисенко

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