Новый глава Intel перелопатит всю компанию: Работа только из офиса, массовые увольнения и сокращение расходов на сотрудников

Генеральный директор Intel объявил об увольнениях, реструктуризации, и сокращении операционных расходов (зарплаты и пр.) на $1,5 млрд. Попутно он заставил сотрудников работать из офиса и почти забыть про удаленку. Новый СЕО – это Лип-Бу Тан, он возглавил Intel в марте 2025 г.

Коллектив по-новому

Генеральный директор Intel Лип Бу-Тан (Lip-Bu Tan) объявил о серии крупномасштабных мер по трансформации рабочего процесса в компании, пишет Tom’s Hardware. В частности, он официально подтвердил информацию о массовых сокращениях, о которых CNews писал в конце апреля 2025 г.

Однако Тан не стал уточнять количество людей, кому потребуется новая работа. По предварительным данным, штат компании сократится на 20% или более чем на 20 тыс. человек. Это новый рекорд для Intel – предыдущий был установлен в августе 2024 г., когда было объявлено об увольнении 15 тыс. человек.

Тан – это новый CEO Intel. Как сообщал CNews, он возглавил корпорацию в марте 2025 г. вместо освободившего эту должность в декабре 2024 г. Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger). Тот управлял Intel почти четыре года и доруководился до того, что 2024 г. она завершила с крупнейшим убытком в своей истории.

Тан или пропал

Тану поручено вернуть Intel былое величие – это ровно та же задача, которую должен был выполнить Гелсингер, но не смог. Чтобы достичь цели, Тан решил провести реструктуризацию компании и ликвидировать ее непрофильные бизнесы.

Intel Тан прочит Intel значительные перемены. Но о них говорил и Гелсингер, и его действия сделали только хуже

Вместе с этим Тан намерен заставить сотрудников работать из офиса – им придется сидеть в кабинетах и опенспейсах по четыре дня в неделю. Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 г. В настоящее время работникам Intel нужно находиться в офисе лишь три дня, но, по словам Тана, это требование пока мало кто соблюдает.

Тан сообщил об изменениях в рамках публикации финансового отчета компании за I квартал 2025 г. Этот отчет привел к падению стоимости ее акций на 5%, потому что ничего хорошего в нем нет. Intel кое-как смогла удержать выручку на уровне I квартала 2024 г. – $12,7 млрд. Однако выручка отдельных ее сегментов, в том числе и основных, рухнула. Например, подразделение по разработке пользовательских процессоров Client Computing Group (CCG) отрапортовало о выручке $7,6 млрд, что на 8% меньше, чем годом ранее.

В то же время неожиданно для всех контрактное производство Intel (Intel Foundry), которое, как сообщал CNews, гонит брак и теряет клиентов, показало 7-процентный рост выручки год к году, до $4,7 млрд.

Бюрократия – зло

К моменту выхода материала Тан находится у руля Intel всего пять недель. Его основное послание акционерам, как пишет Tom’s Hardware, заключается в том, что трансформация культуры Intel будет длительным процессом и потребует устранения «бюрократии, душащей инновации и гибкость, которые нужны для победы» (eliminating the bureaucracy suffocating the innovation and agility that we need to win).

В числе прочего Intel по решению Тана Intel сократит свои операционные расходы на $1,5 млрд в течение двух лет. Как именно компания будет выкраивать эти средства, Тан не уточнил, но отметим, что немалую часть операционных расходов почти всех компаний в мире составляют зарплаты и прочие выплаты персоналу.

Зато известно, что урезать операционные расходы Intel собирается в два этапа. Для начала, она сократит их на $500 млн в 2025 г., а оставшийся $1 млрд «высвободит» по итогам 2026 г.

Не исключено, что часть этих средств получится добыть путем реструктуризации управленческого аппарата. В середине апреля 2025 г. взялся за глобальные изменения в высшем руководстве компании, но уже заявил, что будет спускаться ниже.

Тан подчеркнул, что в настоящее время в Intel «многие команды имеют глубину в восемь или более слоев, что создает ненужную бюрократию» (many teams are eight or more layers deep, which creates unnecessary bureaucracy), которая, по его словам, «замедляет» (slows down) всю компанию.

Он также отметил, что самым важным KPI для менеджеров в Intel был размер их команды. Тан устранит эту стратегию, вместо этого сосредоточившись на создании более компактной и эффективной структуры, которая отдает приоритет инжинирингу и действиям.

Фокус на эффективности также распространится на значительное сокращение внутренней административной работы, включая исключение ненужных встреч и сокращение количества участников оставшихся встреч.

Переворот Intel

Хотя Тан пока лишь в общих чертах обрисовал свои планы по возрождению Intel, нет никаких сомнений в том, что они очень обширны по своему охвату. «Я говорю о возможности фундаментально переосмыслить икону отрасли. Осуществить возвращение, которое будут изучать в бизнес-школах поколениями. Создать новые технологии и масштабно внедрить их, чтобы изменить мир к лучшему», – сказал Тан (I’m talking about the opportunity to fundamentally reinvent an industry icon. To pull off a comeback that will be studied in business schools for generations to come. To create new technologies and deploy them at scale to change the world for the better).

Тан не стал скрывать, что процесс будет сложным, и что для достижения цели потребуется принимать «болезненные решения» (painful decisions). «Но мы дадим им понять, что это то, что мы должны сделать, чтобы лучше обслуживать наших клиентов, создавая новую Intel для будущего, – и я полностью уверен в силе нашей команды и наших людей, которые позволят это осуществить», – подытожил новый гендиректор Intel (But we will make them knowing it’s what we must do to serve our customers better as we build a new Intel for the future – and I have great confidence in the power of our team and our people to make it happen).