Популярнейший в России бренд смартфонов превратил сотрудников в рабов. За отпуска штрафуют, домой из офиса не отпускают

Xiaomi уличили в крайне жестких требованиях к сотрудникам. Их заставляют работать по 11-15 часов в день, а за законный отпуск им грозят крупные штрафы. В России Xiaomi вместе со своими «дочками» Poco и Redmi – самый популярный бренд смартфонов.

Пряник съели, остался только кнут

Сотрудники компании Xiaomi стали жаловаться на бесчеловечные условия труда с ежедневными переработками, моральным давлением и штрафами за отдых, пишет портал GizmoChina. Если судить по жалобам ее сотрудников, под ширмой успешной корпорации, в 2025 г. отмечающей свое 15-летие и выпускающей почти все, от электромобилей до туалетной бумаги, скрывается едва ли не рабовладелец.

Публикации о крайне плохом отношении Xiaomi своих сотрудников стали появляться на портале Maimai – китайском аналоге заблокированной в России социальной сети Linkedin. Сотрудники Xiaomi пишут, что их заставляют работать не менее 11,5 часов в день.

Тех, кто не собирается тратить на работу столько времени, всенепременно ждет взыскание. Например, если у кого-то среднее количество отработанных часов в день падает ниже 8, то им приходится писать объяснительные, утверждают пользователи Maimai.

Однако одними отписками, как оказалось, все не ограничивается. Работники, ценящие свое свободное время и в результате регулярно занимающие низкие места по общему количеству отработанных часов, вызываются «на ковер».

Xiaomi Xiaomi пока не комментирует происходящее

С ними проводят так называемые «внутренние собеседования» (internal interviews). На особо ревностно соблюдающих баланс между работой и личной жизнью начинают давить, чтобы те поскорее уволились.

Xiaomi – один из самых популярных производителей смартфонов во всем мире и самый популярный в России. Как сообщал CNews, по итогам 2024 г. компания вместе со своими «дочками» Redmi и Poco удерживала суммарно около 23% российского мобильного рынка, то есть почти четверть.

Собирай смартфоны, луна еще высоко

К моменту выхода материала Xiaomi никак не комментировала публикации своих сотрудников в Maimai. Но одной только этой соцсетью, как оказалось, все не ограничивается – GizmoChina пишет, что работники компании начали жаловаться в СМИ.

В частности, они рассказали о внутренней кухне Xiaomi китайскому изданию Jiupai News, сообщив, что ситуация с обязательными переработками может разниться от отдела к отделу.

Один из сотрудников подразделения мобильных телефонов компании сказал, что каждая команда, похоже, работает по своему собственному графику. В некоторых группах минимальная продолжительность ежедневного рабочего времени установлена ​​на уровне 10,5 часов, в то время как в других она достигает 14 или 15 часов в день. По его словам, группа, в которой он работает, вынуждена трудиться по 12,5-часовому графику.

Другой сотрудник Xiaomi из офиса компании в Шанхае тоже сообщил о переработках. Он рассказал Jiupai News, что в их отделе средний рабочий день составляет 11,5 часов. По его словам, людям приходится работать с 9:00 до 20:30.

gizmochina.com Ситуация не новая, но лишь сейчас ее предали огласке

Другой сотрудник Xiaomi, работающий в офисе в китайской Цзянсу, заявил, что их команда работает по 12-часовому графику. Но даже этого начальникам казалось мало – по его словам, его непосредственный руководитель вызывал его на беседу из-за его низкого рейтинга по количеству отработанных часов в сравнении с другими сотрудниками.

Миска риса вместо отпуска

Сотрудники Xiaomi лишаются не только свободного времени в будни, но и возможности восстановить силы после почти бесконечного труда. GizmoChina пишет, что уйти в отпуск им никто не запрещает, вот только по возвращении их будет ждать не только работа по 11-15 часов, но еще и штраф. Размер финансового наказания за отдых к моменту выхода материала не раскрывался.

По словам сотрудников компании, даже один дополнительный выходной в месяц может сократить среднесуточное количество рабочих часов до 8, что вызывает дополнительную проверку. Затем от работников ожидают, что они будут компенсировать время, которое провели в отпуске, даже кратковременном, оставаясь допоздна в другие дни.

Главное – не «спалиться»

Судя по всему, своего рода рабовладельческий строй внутри Xiaomi – явление не новое. Один из сотрудников корпорации рассказал Jiupai News, что компания сделала гигантские переработки и наказания за отпуск нормой довольно давно. По его словам, это продолжается почти два года.

Xiaomi удавалось скрывать происходящее так долго потому, что такое отношение к свободному времени и тем более отпускам своих работников они никак не документировала, сообщает Jiupai News. Руководители, как утверждается, доносят сведения о необходимости работать по 11-15 часов в устной форме, чтобы не оставлять бумажный след.

И своих, и чужих

Сотрудники, работающие на аутсорсинге, похоже, сталкиваются с еще более строгим контролем. Один контрактный работник сказал изданию, что их отдел требует ровно 11 часов работы каждый день, не в среднем, а с учетом дня.

Если кто-либо из сотрудников этого отдела не отработает требуемое количество часов, его вызывают «на ковер» буквально на следующее утро. Если это происходит неоднократно, такие работники рискуют быть немедленно уволенными.