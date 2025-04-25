Разработчик инфраструктурного ПО стал спонсором робототехнической команды

Разработчик инфраструктурного ПО «Базис» стал титульным спонсором московской робототехнической команды «Атом», одного из лидеров международного чемпионата «Битва роботов». Сотрудничество направлено на развитие инженерных компетенций в России и укрепление связей бренда «Базис» с высокотехнологичными дисциплинами.



Атомный «Базис»

В рамках партнерства айдентика «Базиса» будет интегрирована в визуальный стиль команды «Атом» и нанесена на сам робот, а также представлена на всех этапах чемпионата. Команда займется продвижением «Базиса» в социальных сетях, на профильных мероприятиях и в медиа. Отдельный фокус сотрудничества — участие в чемпионате «Битва роботов» как в международной витрине, привлекающей внимание к российскому инженерному мастерству и ИТ-разработкам. Стратегия «Базиса» — как игрока российского рынка управления динамической ИТ-инфраструктурой — ориентирована в том числе и на укрепление позиций на рынке СНГ и выход в страны дальнего зарубежья.

Чемпионат « Битва роботов » проводится в России с 2015 года

«Инженерия, современные технологии на стыке с наукой и развитие российского ПО — все это находится в центре внимания «Базиса». Сотрудничество с командой «Атом» — логичное продолжение нашей стратегии поддержки перспективных инициатив и молодых специалистов. Мы верим, что вместе сможем не только добиться побед на арене, но и вдохновить новое поколение инженеров, показать силу российской инженерной школы и ИТ», — подчеркнул Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

Команда из топ-5

Команда «Атом» объединяет инженеров-конструкторов, схемотехников, дизайнеров и пилотов. Их 110-килограммовый робот оснащен высокоскоростным вращающимся орудием – спиннером из уникального секретного сплава, объемным бронекорпусом и авторскими скоростными приводами. По итогам «Битвы роботов-2024» «Атом» вошел в топ-5 сильнейших команд чемпионата.

«У нас серьезные амбиции — мы хотим стать сильнейшей командой чемпионата. Поэтому при выборе партнера для нас было важно, чтобы это была не просто технологическая компания, а бренд с сопоставимыми целями и азартом. «Базис» уже признан лидером своего рынка и уверенно укрепляет свои позиции в других сегментах ИТ. Это делает нас настоящими союзниками в деле популяризации инженерного дела и российского программного обеспечения», — отметил Максим Зенкин, капитан команды «Атом».

Чемпионат «Битва роботов» проводится в России с 2015 года и с 2023 года носит международный статус. Соревнования машин с дистанционным управлением проходят на арене и собирают десятки тысяч зрителей. В 2024 году в чемпионате приняли участие 96 команд из 8 стран. Количество зрителей по итогам мероприятия превысило 24 млн.