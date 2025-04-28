Россияне смели с полок пылесосы, потратив на них 32 миллиарда. Это рекорд за последние четыре года

Продажи пылесосов в России в I квартале 2025 г. оказались рекордными за последние четыре года. Россияне потратили на них 32,4 млрд руб. и приобрели 2,8 млн устройств различных брендов. Эксперты связывают этот всплеск с возрастающей функциональностью пылесосов.

Рекордный интерес к пылесосам

Как стало известно CNews, по итогам I квартала 2025 г. россияне купили 2,8 млн штук пылесосов на общую сумму 32,4 млрд руб. Это выше показателей за тот же период 2024 г., когда продажи составили 2,47 млн штук на 28,2 млрд руб. Таким образом, по сравнению с прошлым годом продажи в штуках выросли на 13,3%, а в деньгах — на 14,9%. Об этом CNews рассказал представитель «Марвел дистрибуции».

Текущие показатели стали рекордными за последние четыре года, отметили в компании. Например, за I квартал 2021 г. было продано 1,85 млн штук пылесосов на 18,2 млрд руб., за I квартал 2022 г. — 2,01 млн штук на 22,96 млрд руб. и за I кв. 2023 г. — 2,1 млн штук на 20,8 млрд руб.

Что россияне скупали чаще всего

По данным «Марвел дистрибуции», в штуках самыми популярными стали неизвестные бренды, при этом их доля за год выросла с 4 до 11%. Далее следуют Deerma (9%), Xiaomi (8%), Samsung (7%) и Dreame (6%). В деньгах топ выглядит иначе: Dreame (16%), Xiaomi (13%), Samsung (6%), Polaris (5%) и Tefal (4%).

freepik.com Россияне купили 2,8 млн штук пылесосов за четыре месяца

Одним из главных драйверов роста стали бюджетные (стоимостью в среднем около 2 тыс. руб.) ручные пылесосы неизвестных брендов. Это компактные устройства для чистки клавиатур, салонов автомобилей и труднодоступных поверхностей.

Помимо ручных пылесосов, заметен большой рост в пылесосах с функцией влажной уборки (в штуках рост составил 65%, доля изменилась с 7 до 9%). То есть такие устройства стали входить в обиход, а потребители начали лучше понимать их назначение и функционал, отметил представитель «Марвел дистрибуции».

В чем причина

Представитель «Марвел дистрибуции» такой спрос объясняют появлением дополнительных функций в устройствах. «В пылесосы внедряется очень много нового, что провоцирует спрос. К слову, нечто похожее мы видим и в сегменте смартфонов, — пояснил он. — То есть сейчас потребители, которые уже «распробовали» прежние фишки, хотят перейти на более качественную и дорогую технику с более интересными функциями, например, влажной уборки».

По его словам, в целом на рынке есть спрос на качественные и недешевые устройства. Но потребителям также интересны новые категории, в том числе те, где представлены преимущественно бюджетные продукты. Яркий пример — мелкие ручные пылесосы, заключил эксперт.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», рост рынка обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, это расширение ассортимента за счет недорогих моделей, в том числе продукции без бренда (Unbranded), а также активное продвижение собственных торговых марок.

Во-вторых, устойчивым трендом остается рост популярности вертикальных (хэндстики) и беспроводных моделей. В-третьих, на динамику повлияло укрепление позиций китайских брендов, таких как Dreame, Xiaomi и Deerma, которые предлагают качественные и технологичные устройства по привлекательной цене.

Рост подтверждают и другие ритейлеры

Продажи пылесосов на рынке России в I квартале 2025 г. действительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: на 13,1% в количественном выражении и на 14,7% в денежном, рассказал CNews представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Средняя цена устройства при этом практически не изменилась — увеличение составило лишь 1,5%, что говорит о сохранении доступности товаров для широкого круга потребителей, подчеркивают в компании.

По итогам квартала на рынке РФ в количественном выражении лидерами стали устройства без бренда (Unbranded, 11%), Deerma (9%), Xiaomi (8%), Samsung (7%) и Dreame (6%). В денежном выражении топ выглядит иначе: на первом месте Dreame с долей 16%, затем следует Xiaomi с 13%, Samsung с 6%, Polaris с 5% и Tefal с 4%.



По итогам I квартала 2025 г. продажи вертикальных беспроводных пылесосов в штучном выражении и заказы в этой категории выросли в «Ситилинке» на 8% год к году, рассказал CNews руководитель группы закупок «Крупная и мелкая бытовая техника» компании «Ситилинк».

По его словам, средняя цена аккумуляторных пылесосов на полке снизилась, в сравнении с аналогичным периодом 2024 г.: более чем на 40% и составила около 19 тыс. руб.

По данным «Ситилинка», в январе-марте 2025 г. лидером продаж по штучному обороту стал Tefal, а на втором и третьем местах разместились Hyundai и Samsung. Среди этих трех игроков наибольший рост доли в категории по тогам I квартала 2025 г. показал Samsung: продажи в штуках выросли более, чем в 20 раз, а Hyundai и Tefal нарастили этот показатель на 67% и 22%.