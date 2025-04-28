В России начали срезать линии связи с опор ЛЭП из-за роста тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры

Региональные операторы жалуются на то, что линии связи для подключения к интернету, подвешенные на опорах линий электропередачи, стали чаще срезать. В свою очередь «Россети» заявили, что операторы должны платить за размещение проводов. Речь идет о тех линиях, которые подвешены на опорах и идут от узла связи до пользовательского оборудования в сегменте малоэтажной застройки.

Масштаб проблемы усугубляется

В России участились случаи срезания линий связи с опор линий электропередачи (ЛЭП), пишет РБК.

Региональные операторы жалуются на учащающиеся случаи срезания проводов, подвешенных на опорах ЛЭП для подключения к интернету частных домов. Проблема связана с изменениями тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры. В свою очередь представители «Россетей» заявили о том, что операторы должны платить за размещение проводов.

По информации РБК, речь идет о тех линиях, которые подвешены на опорах ЛЭП и идут от узла связи до пользовательского оборудования: обычно через них к интернету подключены абоненты в секторе индивидуальной жилищной застройки, частные дома. В апреле 2025 г. в сегменте малоэтажной застройки проживает каждый пятый абонент, или 20% от общего числа интернет-пользователей в России, в ближайшее время может приблизиться к 25%. Со слов представителей операторов, проблема со срезанными линиями с каждым днем усиливается, а сами абоненты могут не сразу понять, что у них что-то срезали.

«Россети» В регионах участились случаи срезания линий связи с опор ЛЭП из-за смены тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры

В ассоциации «Ростелесеть», которая включает 170 региональных компаний связи, сообщили о том, что ранее «Россети» брали с оператора плату за использование опоры, на которой тот мог размещать на подвесе свой кабель и к этому же подвесу крепить также абонентские линии. На 28 апреля 2025 г. сотрудники «Россетей», требуют плату за каждый кабель. При этом последние не являются имуществом операторов, они принадлежат абонентам, но «Россети» требуют оплату за них с операторов. Попытка переложить эту стоимость на поставщиков связи приведет или к росту тарифов за услуги пропорционально затратам за размещение, или оператор откажется от этих линий, так как они абонентские.

По данным «ТМТ Консалтинга», на конец 2024 г. в России были 36,9 млн абонентов проводного доступа в интернет, проникновение услуги достигло 56%. Крупнейшими игроками по числу абонентов были: «Ростелеком» (36%), МТС (13%), «ЭР-Телеком Холдинг» (11%) и «ВымпелКом» (8%). Глава «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов говорит, что наиболее заметны в сегменте частной застройки среди крупнейших игроков «Ростелеком» и «ЭР-Телеком», но в целом с частным сектором активно работают и региональные игроки.

Подготовка обращения к властям

Для того чтобы решить проблему, абонентским линиям необходимо придать официальный статус и добиваться их бесплатного размещения. Ассоциация «Ростелесеть» подготовила пакет документов с соответствующими изменениями в пункт шесть, статьи шесть, Закона «О связи».

В ближайшее время «Ростелесеть» планирует направить инициативу в Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и комитет Госдумы по информационной политике. Глава ассоциации привел в пример Казахстан, где абонентские линии размещаются на опорах бесплатно.

Позиция электросетевого холдинга

В свою очередь представитель «Россетей» заявил, что вопрос оплаты размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на воздушных линиях электропередачи «урегулирован практически со всеми операторами связи, включая крупнейших», а схема с «абонентскими линиями» «придумана недобросовестными операторами связи для того, чтобы избежать последствий внедоговорного размещения ВОЛС на опорах воздушных линий электропередачи и переложить на потребителей услуг связи свою законную обязанность по оплате услуг за их размещение». Незаконно размещенные ВОЛС демонтируются, но только после нескольких безуспешных попыток их узаконивания.

Значимость проблемы

Проблему подтвердил журналистам РБК президент Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) и генеральный директор «Ордеркома» Дмитрий Галушко. Он напомнил, что до середины 2023 г. «Россети» брали с операторов плату за использование одной опоры, но потом начали требовать оплачивать каждый размещенный на опоре провод по тарифу, который ранее действовал за использование опоры. Это увеличило конечную плату в несколько раз. При этом расходы «Россетей» на содержание одной опоры остались теми же, отметил Галушко.

Галушко напомнил, что ряд операторов судятся с компанией «Россети» из-за изменения тарификации и жаловались на это в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В частности, поволжский оператор «МС-Телеком» с начала 2025 г. судится с местной «дочкой» «Россетей». В рамках дела оператор просил суд наложить обеспечительные меры в виде запрета на самостоятельный демонтаж линий связи «Россетями» в ряде населенных пунктов региона. Суд в конце января 2025 г. согласился с просьбой истца, но спустя полмесяца отменил обеспечительные меры. В судебном решении суд указал, что владелец недвижимого имущества вправе требовать от организации связи соразмерную плату за пользование этим имуществом.

Рассмотрение этого судебного дела продолжается и на 28 апреля 2025 г. Представители «Россетей» обратились со встречным иском к «МС-Телеком» о взыскании 4,2 млн руб. необоснованного обогащения за использование опор ЛЭП. В середине апреля «МС-Телеком» пожаловалась на ситуацию в ФАС. Аналогично ситуация развивалась с еще одним поволжским оператором «Чудо Телеком» (с него «Россети» требуют 616 тыс. руб.).

Казахстанский пример

В октябре 2024 г. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана приказом от 18 октября 2024 г. утвердило предельные тарифы на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи. Сам приказ вступил в силу со 2 ноября 2024 г.

При утверждении предельных тарифов на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи применяются следующие расчеты.

Для размещения базовых станций операторов сотовой связи: в городах республиканского значения — не более 15 МРП в месяц (55 380 тенге в 2024 г. или 8,8 тыс. руб) для одного оператора сотовой связи; в городах областного значения — не более 10 МРП в месяц (36 920 тенге или 5,9 тыс. руб.) для одного оператора сотовой связи; в районных центрах и сельских населенных пунктах — не более 5 МРП в месяц (18 460 тенге или 2,9 тыс. руб.) для одного оператора сотовой связи.

Для размещения активного оборудования (коммутаторы доступа): в городах республиканского и областного значения — не более 1 МРП (3692 тенге или 593 руб.) показателя за 1 квадратный метр (кв. м.) в месяц для одного оператора связи; в районных центрах и сельских населенных пунктах — не более 0,5 МРП (1 846 тенге или 297 руб.) за 1 кв. м. в месяц для одного оператора связи; для операторов связи, использующих технологию проведения волоконно-оптической линии связи до абонента — на безвозмездной основе.

Для расчета предельных тарифов на опоры воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи: в городах республиканского и областного значения — не более 0,05 МРП (184,6 тенге или 30 руб.) за одну опору в месяц; в районных центрах и сельских населенных пунктах — не более 0,02 МРП (73,84 тенге или 12 руб.) за одну опору в месяц; за пределами населенных пунктов — не более 0,02 МРП за одну опору в месяц.