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Создатель интернет-агрегатора экскурсий получил 5,5 лет тюрьмы из-за гибели бывшего топ-менеджера «Ланита»

Суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы создателя онлайн-агрегатора экскурсий «Спутник» Александра Кима. Причиной стала трагическая экскурсия в московские коллекторы, которая привела к гибели семи человек, включая бывшего директора по маркетингу «Ланита» Дмитрия Маркушкина.

Приговор по делу о трагической экскурсии в московские коллекторы

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор гендиректору и совладельцу онлайн-сервиса бронирования экскурсий «Спутник» Александру Киму и организатору экскурсий в московские коллекторы Никите Дубасу. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции, фигуранты признаны виновными по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Киму назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Дубасу – 8,5 лет лишения свободы (также в колонии общего режима). Прокуратура требовала приговорить Кима к шести годам тюрьмы, Дубаса – к девяти.

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Создатель онлайн-агрегатора экскурсий «Спутник» Александр Ким приговорен к 5,5 годам лишения свободы за организацию экскурсии в московские коллекторы, которая привела к гибели семи человек

Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. По данным агентства ТАСС, с обвиняемых будет взыскано 14 млн руб. На имущество обвиняемых также наложен арест.

Причиной обвинения стала трагедия, произошедшая 20 августа 2023 г. Тогда во время проведения экскурсии в московские коллекторы возник сильный дождь и произошло затопление подземных инженерных коммуникации.

У туристов не было средств защиты и спасения, установило следствие. В результате погиб бывший директора по маркетингу компании «Ланит» Дмитрий Маркушкина, его дочь и племянник.

Как писал CNews, во время той экскурсии погибли семь человек, включая экскурсовода Константин Филиппова.

Розыск руководителей Tripster и Present Star

Другими фигурантами дела являются бывший гендиректор и создатель сайта «Трипстер» (Tripster, конкурент «Спутника») Борис Плотица и гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Как пояснил CNews автор Telegram-канала The Edinorog Дмитрий Филонов, который присутствовал на заседаниях суда, билеты на ту экскурсию также продавались через Tripster, а ООО «Авангард» - владелец магазина подарочных сертификатов Present Star, с помощью которых тоже можно было приобрести данную экскурсию.

Александр Ким не признал своей вины, сославшись на то, что «Спутник» - это агрегатор, а не организатор экскурсий. Никита Дубас признал свою вину частично.

Позиция Следственного комитета

Расследование дела вело Главное следственное управление Следственного комитета. Следствие установило, что в 2021-2023 гг. Дубас «с целью извлечения прибыли без согласования с контролирующей организацией организовал проведение экскурсий с незаконным проникновением в коллекторы исторического центра Москвы, которые проводил Константин Филиппов».

«По согласованию с Дубасом глава компании «Спутник» Александр Ким, гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский и владелец сайта Tripster Борис Плотица из корыстных побуждений, осознавая незаконность предлагаемых услуг, умышленно скрывая эти сведения от граждан, разместили объявления о проведении экскурсий», - заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Игорь Королев

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