Два фигуранта по делу о растрате при создании «планшета Чубайса» объявлены в розыск

Два бывших топ-менеджера «Роснано» и ее дочерней компании «Пластик Лоджик» скрылись за границей и объявлены в розыск. В деле о провалившемся проекте по созданию «планшета Чубайса» уже больше десяти фигурантов, а ущерб государству оценивается миллиардами.



Объявлен розыск

Бывший заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов и экс-гендиректор «дочки» корпорации, компании «Пластик Лоджик», Николай Тычинин объявлены в розыск по делу о растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК России), так как скрылись от следствия за границей, сообщил ТАСС.

Удальцов и Тычинин фигурируют в списке из восьми человек, на имущество которых, как стало известно пятого апреля 2025 г., Арбитражный суд Москвы наложил арест по иску «Роснано». «Роснано» обратилась с иском к Анатолию Чубайсу, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну, Юрию Удальцову и Николаю Тычинину «о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу ЦБ России на дату исполнения судебного акта».

«Роснано» образовали в 2007 г. после предложения Владимира Путина создать госкомпанию по развитию нанотехнологий. Руководителем организации тогда назначили Анатолия Чубайса. ООО «Пластик Лоджик» (первоначально ЗАО «Пластик Лоджик» — совместное предприятие «Роснано» и британской компании Plastic Logic), создано в 2010 г. и известно в первую очередь как разработчик провального проекта «планшета Чубайса» — электронной книги Plastic Logic 100, предназначенной для российских школ.

Другие фигуранты

В международном розыске находятся также бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев, которых обвиняют в особо крупном мошенничестве и растрате инвестированных в уставной капитал «Роснано» денег.

Борис Галкин, генеральный директор «Пластик лоджик», был арестован в августе 2024 г. в рамках возбужденного 21 апреля 2023 г. уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России (растрата в особо крупном размере).

Галкин, как выяснило агентство, подозревается в причастности к хищению более 13 млрд руб., которые были выведены под иностранные юрисдикции при создании российского планшета. Позже сумма ущерба в обвинении снизилась почти до шести млрд руб.

В конце марта 2025 г. CNews писал, что суд наложил обеспечительный арест на имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями — уже упомянутого бывшего замглавы «Роснано» Бориса Подольского, а также управляющего директора «Роснано» по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марины Касенковой.

Все трое арестованы и обвиняются в использовании искаженных данных отчетности, чтобы убедить единственного акционера компании (Российская Федерация), в ее якобы удовлетворительном финансовом положении. Это позволило избежать отзыва государственных гарантий и привлечь дополнительное финансирование. В 2022-2024 гг. государство выделило «Роснано» свыше 43 млрд руб.

Ни денег, ни планшетов

В 2011 г. на запуск производства планшета Plastic Logic было выделено свыше 12 млрд. руб. К концу 2021 г. производство так и не было налажено.

В 2023 г. «Роснано» впервые взыскало финансовые средства в размере 700 тыс. руб. с «Пластик Лоджик» – задолженность по договору предоставления займов. Иск, поданный «Роснано» к собственной «дочке» — лишь небольшая часть потерянных «Роснано» вливаний в «Пластик Лоджик».

В феврале 2024 г. CNews писал, что «Роснано» собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании своей 100-процентной дочки ООО «Пластик Лоджик» банкротом.