Honda начинает продажи в России новых скутеров

Honda объявляет о старте продаж в России нового PCX125 и Forza 350. Скутеры доступны в российских официальных дилерских центрах Honda по цене от 279 тыс. руб. Обе модели оснащены четырехтактным одноцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением объемом.

Официальные поставки

Honda объявляет о старте продаж в России нового скутеров, об этом сообщает Quto. Скутеры будут доступны в российских официальных дилерских центрах Honda по цене от 279 тыс. руб.

Компания «Мотор-Плейс», официальный дистрибьютор Honda в России, объявила о начале продаж двух новых скутеров японского бренда. Речь идет о моделях ADV350 и Forza 350, которые появятся в российских салонах уже в мае 2025 г.

ООО «Мотор-Плейс» — российская компания, является эксклюзивным дистрибьютором Honda в России, а с 2022 г. компания занимается разработкой и производством силового оборудования под собственной торговой маркой HND. Продукция HND - это доступная и качественная альтернатива продукции Honda со стандартами продаж и сервиса Honda.

Honda Honda запускает продажи новых скутеров в России

Обе модели оснащены четырех тактным одноцилиндровым двигателем eSP+ объемом 330 кубических сантиметров с жидкостным охлаждением. Мотор развивает мощность 29,2 лошадиные силы и позволяет разгоняться до 137 км/ч. Разгон с места до максимальной скорости занимает 10,4 секунды.

Сотрудники Honda предусмотрели современное оснащение — скутеры комплектуются светодиодной оптикой, двухканальной системой ABS и дисковыми тормозами.

Технические характеристики моделей

ADV350 представляет собой более внедорожный вариант т.к. длина скутера составляет 2,2 тыс. мм, колесная база — 1,5 тыс. мм, высота по седлу — 795 мм, дорожный просвет — 155 мм, а объем багажного отсека — 48 литров. Масса модели — 186 кг. Спереди используется перевернутая вилка с ходом 125 мм, сзади — два амортизатора рюкзачного типа.

Forza 350 позиционируется как более дорожный и комфортный вариант. Его длина — 2,1 тыс. мм, колесная база — 1,5 тыс. мм, седло расположено на высоте 780 мм, клиренс составляет 140 мм, масса — 185 кг. В передней подвеске установлена телескопическая вилка, а сзади — пара амортизаторов с пятиуровневой регулировкой предварительного сжатия пружин.

Статистика по продажам

С января по март 2025 г. в России был реализован 5,2 тыс. новый мотоцикл, что на 48% больше, чем в I квартале 2024 г. По данным аналитического агентства «Автостат», положительная динамика на первичном рынке мотоциклов в России наблюдается уже 25 месяцев подряд, то есть более двух лет.

Лидером среди марок по объему продаж мотоциклов в I квартале 2025 г. стал Regulmoto с показателем 909 штук (шт.) (+57%). За ним следуют Racer (376 шт.; +15%), Motoland (362 шт.; +75%), Kayo (351 шт.; +85%) и Voge (342 шт.; +22%). Другие бренды не преодолели отметку в 300 реализованных экземпляров.

В модельном рейтинге самым популярными байком стал новичок российского рынка — Motoland XF300. Пятерку бестселлеров дополнили Racer RC300, Regulmoto Sport, Ataki Carrera и Zontes ZT350-T.

По состоянию на начало 2025 года в России зарегистрировано 2,16 млн мотоциклов. Свыше половины (55,5%) всех мотоциклов в России имеют отечественное происхождение. На втором месте по распространенности в парке находятся японские мотоциклы, доля которых составляет 13,1%. На третьем месте идет мототехника марок из Китая с долей 7%. В пятерку лидеров также попали белорусские и чешские мотоциклы (6,6% и 6% соответственно). Доля мототехники марок из других стран составляет менее 5%.

Сезон покупок в России

Приобретать мотоциклы в России лучше всего ранней весной и осенью, но накануне мотосезона, когда выше спрос и конкуренция за хорошие экземпляры, об этом «Известиям» рассказали эксперты «Авито Авто».

«Благоприятное время для покупки, по нашему мнению, — начало весны, когда сезон еще не стартовал и на рынке нет ажиотажного спроса, а также осень, когда многие владельцы продают свои мотоциклы в конце сезона», — сказал руководитель категории «Мототехника» на «Авито Авто» Илья Зарембо.

По данным «Авито Авто», пик интереса к мотоциклам с пробегом приходится на конец весны — начало лета. Например, в 2023 г. их популярность достигала максимальных значений в мае — почти в 2,7 раза выше, чем в январе того же года. В 2024 г. тенденция сохранилась. Рост числа объявлений стартует весной: в марте их становится на 15% больше, чем в феврале. Максимум наблюдается в мае — в 2024 г. прирост к январю составил 30%, а с августа по сентябрь активность снижается.