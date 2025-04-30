Первыми сбежали, первыми вернулись. Intel и Microsoft зарегистрировали в России свои торговые марки

Intel и Microsoft зарегистрировали свои торговые марки в Роспатенте. Эти компании в числе первых покинули Россию в 2022 г. и даже провели массовые увольнения. Обе фирмы – из США, одного из государств-рекордсменов по количеству введенных санкций против России.

Иногда они возвращаются

Американские ИТ-компании Intel и Microsoft официально зарегистрировали свои торговые марки в Роспатенте. Это может быть намеком на их скорое возвращение в Россию, несмотря на то, что именно они поспешили сбежать из страны в числе первых и подать пример всем остальным.

Как пишут «Известия», Intel зарегистрировала в Роспатенте торговую марку Intel Tiber. Важно подчеркнуть, что сделала она это без лишнего шума – регистрация состоялась в первых числах апреля 2025 г., однако известно об этом стало лишь почти месяц спустя

Под брендом Tiber Intel намерена реализовывать в России целую россыпь «железа». Это и процессоры, и серверы, и компьютеры. Программное обеспечение она тоже намерена продавать под маркой Tiber – в общей сложности бренд затрагивает 30 товарных позиций, отмечает издание.

Фото: Iza Gawrych / Unsplash Западные ИТ-компании вновь хотят работать в России?

Tiber – это один из новейших суббрендов Intel. Его премьера состоялась весной 2024 г., около года назад.

Также немаловажен и тот факт, что срок действия исключительных прав Intel истекает лишь в 2034 г. Это может означать, что Intel собирается вернуться в Россию на достаточно длительный срок. Впрочем, у нее уже есть опыт моментального бегства из страны с последующими продажами активов и тайными попытками вывоза сотрудников за рубеж.

И бренд, и санкции

Microsoft значительно опередила Intel по масштабам собственных антироссийских санкций. Она регулярно вводит их как против обычных пользователей в России, так и против своих корпоративных клиентов.

Разница между Microsoft и Intel в том, что основную продукцию Microsoft в России легко заменить. В стране есть множество собственных операционных систем, свои офисные пакеты и даже корпоративные мессенджеры, а также существуют бесплатные и открытые заменители софта Microsoft. В случае Intel отечественных конкурентоспособных аналогов ее процессоров в России нет, и в ближайшее время их появление не ожидается.

В Роспатенте Microsoft зарегистрировала бренд Places и получила на него исключительные права вплоть до 2033 г. По информации «Известий», под ним она намерена продавать в России «широкий спектр программного обеспечения»

CNews писал, что весной 2025 г. Microsoft закрыла более 10 филиалов и представительств по всей России. Пока неясно, что подтолкнуло корпорацию, с таким усердием уничтожающую собственную репутацию в России, зарегистрировать в ней свой бренд.

Перекусить и постирать

Intel и Microsoft – не единственные иностранные компании, повернувшиеся к россиянам спиной за последние три года, а теперь внезапно решившие вновь развернуться на 180 градусов. В апреле 2025 г. стало известно о подаче в Роспатент заявки на регистрацию сразу нескольких товарных знаков сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s.

Напомним, что ушла из России в 2022 г., и на месте всех ее ресторанов теперь располагаются кафе «Вкусно и точка»

Корейская компания LG, ушедшая из России в 2022 г., тоже решила поучаствовать в массовой регистрации брендов в Роспатенте. Она зарегистрировала в России сразу три товарных знака – Let's Go LG, LG Therma V и Smile,On! LG со сроком действия исключительных прав на них до 2030 г. Продавать она намерена самую разную технику – кухонную, садовую, средства передвижения (самокаты и велосипеды) и многое другое.

По информации издания, за последние месяцы количество бежавших из России иностранных компаний, совершенно внезапно возжелавших как можно скорее зарегистрировать в стране хотя бы один товарный знак, резко выросло. В число тех, кто уже получил регистрацию, вошли Chanel, Rolex, Louis Vuitton, Kia, Hyundai и IKEA, а заявки компаний Coca-Cola, Starbucks, Merсedes, Nissan, Disney, Universal, Procter & Gamble, Pepsi и многих других в настоящее время находятся на рассмотрении.

При этом ни одна из перечисленных компаний к моменту выхода материала не делала официальных заявлений о своих планах по возвращению в Россию.