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Основатель EPAM ушел с поста главы компании

Основатель EPAM Аркадий Добкин покинул посты гендиректора и президента компании. Новым главой EPAM стал Балаж Феджес.

Аркадий Добкин перестал быть гендиректором и президентом EPAM

Основатель американского оффшорного разработчика EPAM Systems Аркадий Добкин покидает посты гендиректора и президента EPAM.

Теперь он будет исполнительным председателем совета директоров (ранее он был просто председателем совета директоров EPAM).

Об этом объявила сама компания.

Новым президентом и гендиректором EPAM станет Балаж Феджес (Balazs Fejes). Он работает в EPAM более 20 лет и в последнее время был президентом компании по глобальным операциям и финансовым директором.

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Фото: © postmodernstudio / Фотобанк Фотодженика
Основатель EPAM Аркадий Добкин покинул посты гендиректора и президента компании

Отличие простого председателя совета директоров от исполнительного заключается в том, что в последнем случае он вовлечен в руководство компанией. В этой должности Добкин будет отвечать за стратегическое развитие EPAM, поддерживать отношения с клиентами, партнерами и акционерами, а также предоставлять рекомендации по стратегически важным инициативами и продвигать бренд компании по всему миру.

Краткая история EPAM

Аркадий Добкин - уроженец Белоруссии.

EPAM была основана в 1993 г., в 2006 г. поглотила своего конкурента - Vested Development, в 2012 г. она провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Исторически основные центры разработки EPAM находились в Белоруссии, России и на Украине.

В 2022 г. EPAM приняла решение о сворачивании своего присутствия в России, и часть ее сотрудников была релоцирована в другие страны. В России у EPAM работало 9 тыс. человек в 13 городах. Оставшаяся часть российского EPAM под названием RNT Group была продана «Рексофту».

Уход из России отрицательно сказался на финансовых показателях EPAM. Так, выручка компании в 2023 г. упала на 2,8% до $4,69 млрд, чистая прибыль сократилась на 37% до $97 млн. Впрочем, по итогам 2024 г. компания получила незначительный рост. Выручка выросла на 0,8% до $4,73 млрд, чистая прибыль увеличилась на 5% до $100 млн.

Кто владеет EPAM

Сам Добкин в последние годы активно сокращал свою долю в EPAM. Перед проведением IPO он владел 14,1% в компании. В конце 2024 г. его доля составляла лишь 3,7%. Крупнейшим акционером компании является американский фонд Vanguard Group с долей 11,8%. Другой американский фонд BlackRock владеет 8,2% акций.

Игорь Королев

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