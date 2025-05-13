Глава Национального центра развития ИИ переквалифицировался в эксперты

Сергей Наквасин, занимавший пост главы Национального центра развития искусственного интеллекта, курировавшего внедрение технологий ИИ в государственном сектора и отраслях экономики, стал экспертом Аналитического центра при Правительстве (АЦ). После перехода от нацпрограммы «Цифровая экономика» к нацпрограмме «Экономика данных» отбором исследовательских центров в области занялось агентство САПФИР, а АЦ теперь курирует образовательные проекты в сфере ИИ и ИТ.

Из директора Национального центра ИИ в эксперты по ИИ

Как стало известно CNews, бывший глава Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительства Сергей Наквасин теперь является экспертом Аналитического центра при Правительстве (АЦ) по вопросам искусственного интеллекта (ИИ). Эту информацию изданию подтвердили представители АЦ.

Наквасин в 2017-2021 гг. был директором направления «Цифровые технологии» в АНО «Цифровые технологии». Затем он стал замруководителя АЦ и возглавил созданный на базе данной организации Центр экспертизы по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект».

Соответствующий федпроект в тот момент был включен в состав национальной программы «Цифровая экономика», его куратором стало Минэкономразвития. Тогда же была принята национальная стратегия развития ИИ.

В 2022 г. Сергей Наквасин стал руководителем новой структуры - Национального центра развития искусственного интеллекта (НЦРИИ). Центр был создан на базе НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики), которая стала куратором проектов внедрения технологий ИИ в государственном секторе и отраслях экономики.

НИУ ВШЭ Сергей Наквасин, занимавший пост главы Национального центра развития искусственного интеллекта, стал экспертом Аналитического центра при Правительстве России

НЦРИИ создавался для отбора ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, также он занимался мониторингом развития ИИ и экспертизой документов о регулировании в данной сфере и составлением индекса готовности к внедрению технологий ИИ.

Действие нацпрограммы «Цифровая экономика» закончилось в конце 2024 г. Ей на место пришла нацпрограмма «Экономика данных», В ней также присутствует федпроект «Искусственный интеллект», однако его куратором является не Минэкономразвития, а Минцифры.

После этого на базе фонда «Сколково» было создано Стратегическое агентство поддержки и формирования ИИ-разработок (САПФИР). Оно занялось сопровождением работы отбираемых и поддерживаемых государством профильных исследовательских центров, а также координацией деятельности научных организаций в ИИ-сфере.

Агентство возглавила директор по экспертизу и финансовой поддержке «Сколково» Татьяна Союзнова. О судьбе НЦРИИ не сообщалось: аппараты профильных вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Григоренко не ответили на запросы CNews по данному вопросу.

Новое направление деятельности АЦ в области ИИ и ИТ

В свою очередь, на базе АЦ была создана новая структура, связанная с искусственным интеллектом - Центр экспертизы образовательных программ. Его целью является реализация мероприятий федеральных проектов «Искусственный интеллект» и «Кадры для цифровой трансформации» нацпрограммы «Экономика данных».

Центр станет оператором конкурсного отбора и координации деятельности образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих обучение студентов по образовательным программам для топ-специалистов в сфере информационных технологий и ИИ.

Руководителем центра стал Сергей Астахов, который до этого был замруководителя департамента исследовательских центров в области ИИ в АЦ. На базе центра были созданы департамент образовательных программ в сфере ИТ и департамент образовательных программы в сфере ИИ. Их задачами являются координация разработки и утверждения образовательных программ, обеспечение повышения квалификации руководителей образовательных программ и преподавателей и актуализация моделей компетенций обучающихся по образовательным программам.

АЦ с начала 2025 г. провел два конкурса. В ходе первого из них было отобрано 22 вузов, которые будут обучать высококвалифицированных специалистов в сфере ИИ. в рамках второго курноса были отобраны 26 вузов, которые будут обучать высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ.

Отбор исследовательских центров в области ИИ

Первая волна отбора центров исследований ИИ прошла в 2021 г. Тогда поддержку государства получили шесть научно-образовательных организаций: Сколтех, университеты «Иннополис» и ИТМО, НИУ ВМШ, МФТИ (Московский физико-технический институт) и Институт системного программирования РАН им. В.П. Иванникова.

В 2023 г. в рамках второй были отобраны также шесть центров: НМИЦ (Национальный медицинский исследовательский центр) онкологии им. Н.Н. Блохина, Самарский университет, Новосибирский государственный университет, НИЯУ МИФИ (Национальный исследовательский ядерный университет Московский государственный инженерно-физический институт), ННГУ (Нижегородский государственный университет) им. Н. И. Лобачевского, СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет) .

В феврале 2025 г. Минэкономразвития запустило новую волну отбора исследовательских центров по теме ИИ. Суммарно они могут получить гранты на сумму 4,5 млрд руб. Один центр может получить грант на сумму до 758 млн руб. Условием является наличие внебюджетного финансирования в размере не менее 30% от ежегодной суммы грантов.