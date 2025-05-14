Трамп отменил ограничения на продажу ИИ-технологий в Россию, Китай и Северную Корею

Отмена инициативы Байдена

Министерство торговли США отменило последний пакет ограничений на экспорт технологий искусственного интеллекта (ИИ), принятый в конце президентского срока Джозефа Байдена (Joseph Biden), предшественника нынешнего лидера США Дональда Трампа (Donald Trump), пишет The Register.

Инициатива под названием “AI Diffusion Rule” («Правило распространения ИИ»), по плану предыдущей администрации, должна была вступить в силу 15 мая 2025 г. Однако ведомство еще в начале месяца заявило, что рассматривает возможность ее отмены до наступления этой даты.

В министерстве в обоснование своего решения заявили, что инициатива будет оказывать «удушающее действие на американские инновации» и «навязывать бизнесу новые обременительные нормативные требования».

«Введение ”AI Diffusion Rule” также подорвало бы дипломатические отношения США с десятками стран, понизив их статус до второго уровня», – говорится в заявлении ведомства.

Администрация Трампа планирует разработать собственный комплекс мер на замену “AI Diffusion Rule”, однако сроки, в которые это планируется сделать, не уточняется.

«Администрация Трампа будет проводить смелую, инклюзивную стратегию в отношении американских технологий ИИ с доверенными зарубежными странами по всему миру, не допуская попадания этой технологии в руки наших противников. В то же время мы отвергаем попытку администрации Байдена навязать американскому народу свою собственную непродуманную и контрпродуктивную политику в области ИИ», – говорится в заявлении замминистра торговли по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кесслера (Jeffrey Kessler).

Суть инициативы

Инициатива, одобренная Байденом в середине января 2025 г., предполагала разделение всех стран мира на три группы с разным уровнем доступа к американским технологиям искусственного интеллекта, в том числе передовым ускорителям вычислений и проприетарным моделям машинного обучения.

В первую группу, по задумке авторов инициативы, должны были попасть ближайшие союзники США, в том числе Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, а также Тайвань. Эти страны получили бы практически неограниченный доступ к американским ИИ-технологиям.

Во вторую группу – самую многочисленную – планировалось включить практически все государства Африки и Южной Америки, а также некоторые Европейские – например, страны Балтии и Польша. Попавшим во вторую «корзину» светили строгие лимиты и ограничения, но при выполнении ряда условий получить доступ к передовым технологиями они все равно имели бы возможность.

К третьей группе, насчитывающей около двух десятков государств и территорий, в том числе прикрепили Россию, Китай, Макао, Иран, Северную Корею и Кубу. Этим странам доступ к ИИ-технологиям фактически оказывался закрытым.

При помощи инициативы ее авторы рассчитывали закрыть лазейки, которые позволяли противникам США, в том числе КНР, получать передовые технологии в обход американских экспортных ограничений, чем китайские компании небезуспешно и занимаются последние несколько лет.

Технологические гиганты задумку не оценили

В технологическом секторе нашлись как сторонники инициативы, так и ее противники. К примеру, разработчик семейства больших языковых моделей Claude – американская компания Anthropic настаивала на введении даже более жестких ограничений на экспорт вычислителей ускорений.

Другие крупные представители отрасли в лице AMD, Microsoft, Nvidia и OpenAI раскритиковали набор мер, предложенных администрацией Байдена. Руководители этих компаний в начале мая 2025 г. выступили в Сенате США, где высказали свое мнение по данному вопросу, которое, в сущности, сводится к тезису о том, что победителя в технологической гонке между США и Китаем определит то, чьи именно решения получат наиболее широкое распространение в мире. Таким образом, если американцы хотят одолеть КНР в сфере искусственного интеллекта, властям США необходимо способствовать распространению американских технологий, а не ограничивать его.

С облачными провайдерами становится опасно работать

Во вторник, 13 мая 2025 г., Бюро промышленности и безопасности США, входящее в структуру Министерства торговли США, опубликовало разъяснение к правилам экспортного контроля США, в котором предупредило о том, что производимые в США микросхемы могут подвергаться экспортному контролю при их отгрузке производителем зарубежным поставщикам облачных услуг.

Ранее физическим и юридическим лицам в США, в том числе облачным провайдерам и операторам дата-центров, уже было запрещено без получения особого разрешения оказывать услуги или заключать контракты, которые способны оказать помощь противникам США на мировой арене в разработке ИИ-моделей для целей создания новых видов вооружения или ведения военной разведки.

В документе, уточняющим правила экспортного контроля, говорится, что производителям чипов теперь тоже требуется получать разрешение от властей перед продажей продукции зарубежным поставщикам инфраструктурных облачных сервисов (IaaS) в случае, если известно о том, что микросхемы могут быть использованы противниками США для обучения ИИ-моделей. Другими словами, чипмейкерам дали понять, что их ждут большие проблемы, если кого-либо из их зарубежных клиентов из числа провайдеров IaaS уличат в предоставлении услуг китайским военным, отмечает The Register.

Эти ограничения касаются не только будущих поставок, но и уже отгруженных клиентам GPU. Разрешение у властей США владельцам таких чипов придется получать даже на передачу в чужие руки, если заведомо известно о том, что они будут применяться для обучения ИИ-систем враждебных США государств.

Бюро промышленности и безопасности также предупредило, что использование где бы то ни было ускорителей вычислений семейства Ascend китайской компании Huawei, является прямым нарушением правил экспортного контроля. В США подозревают Huawei в незаконном использовании американских технологий при разработке наиболее перспективного ИИ-ускорителя, созданного на территории КНР и способного конкурировать с продукцией NVidia.