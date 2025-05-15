Иностранные ИТ-компании повально возвращаются в Россию. Идет невероятно массовая регистрация товарных знаков

Зарубежные ИТ-компании в больших масштабах регистрируют в России товарные знаки. Среди них и те, кто поддерживает антироссийские санкции. Объемы регистрации настолько велики, превышают показатели 2021 г.

Обратно в Россию

Иностранные ИТ-компании существенно нарастили масштабы деятельности по регистрации товарных знаков на территории России, пишет «Коммерсант». Среди них – японские, Nintendo и Hitachi, американская Qualcomm и многие другие. Что самое важное, многие из этих компаний открыто или полуоткрыто поддерживают антироссийские санкции – Nintendo, к примеру, за три года ввела целый ряд ограничений для российских геймеров.

Приведенная изданием статистика за 2024 г. гласит, что в 2024 г. иностранные компании зарегистрировали в России около 11,9 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков. Это поистине гигантское количество, потому что оно на 18% больше, нежели в спокойном и безопасном для россиян 2021 г.

Каждая десятая заявка из этого числа была подана именно компанией из сферы ИТ. К примеру, упомянутая Nintendo очень хочет зарегистрировать в России игру Pokemon Rumble, тогда как Qualcomm, крупнейший в мире производитель мобильных процессоров. Подала заявку на регистрацию в России своего нового бренда Dragonwing. Что касается Hitachi, то она хочет зарегистрировать в стране товарный знак экскаваторов Zaxis.

По мадридской системе

Все перечисленные компании подали заявку на регистрацию своих брендов в России по мадридской системе регистрации товарных знаков, отмечает издание. Она позволяет проводить такую процедуру одновременно в нескольких странах – для этого нужно подать всего одну общую заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). В документе нужно лишь указать, в каких странах нужна защита бренда.

Государственная Дума Иностранные компании ищут различные возможности возвращения в Россию

Такую заявку можно подать как напрямую в ВОИС, так и через посредников в лице национального патентного ведомства. В России это Роспатент. К моменту выхода материала не было известно, по какому из этих двух путей идут компании.

О том, что иностранные компании вновь начали проявлять интерес к российскому рынку, говорит и Президент России Владимир Путин. 13 мая 2025 г. глава государства сообщил, что на него «выходят представители западного бизнеса с просьбой дать им возможность работать в стране». Об этом он заявил в рамках встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил, что на него «выходят представители западного бизнеса с просьбой дать им возможность работать в стране».

Не все так просто

В конце апреля 2025 г. компании Intel и Microsoft, с помпой ушедшие из России в начале 2022 г., зарегистрировали в стране несколько торговых марок. Их примеру последовала LG, которая тоже отвернулась от Россиян три года назад.

Также ранее CNews писал, что Samsung нарастила объемы вливания денег в маркетинг в России, а LG пытается перезапустить свой российский завод.

Однако существует вероятность, что регистрация товарных знаков, указывают вовсе не на стремление компаний поскорее вернуться на российский рынок. Представители дистрибьютора OCS высказали «Коммерсанту» предположение о том, что иностранные компании просто не хотят терять защиту интеллектуальной собственности. «Если своевременно не продлевать права на торговые марки, ими могут воспользоваться конкуренты», – добавили они.

И тому есть соответствующие примеры. Например, в конце марта 2025 г. Роспатент снял защиту бренда Ericsson, после чего передал права на него российскому производителю кондиционеров «Русклимат».

Впрочем, вероятность того, что компании все же хотят вернуться в Россию, есть. По словам собеседник издания среди производителей электроники, иностранные фирмы могут регистрировать новые товарные знаки как раз на этот случай. «Чтобы не судиться и не иметь проблем с восстановлением прав на знак, ушедшие вендоры проходят перерегистрацию», – сказал он.